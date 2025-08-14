Live voetbal 5

Antony zet cruciale stap voor terugkeer naar oude club

Luuk van Grinsven
14 augustus 2025

Antony heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Real Betis. De oud-speler van Ajax speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij de Spaanse club en wil volgens Rudi Galetti zijn salariseisen verlagen om een rentree gemakkelijker te maken.   

Een maand geleden werd bekend dat Betis de Braziliaan graag definitief los wil kweken bij Manchester United, waar de aanvaller op een dood spoor lijkt beland. De Spanjaarden mikten destijds op een nieuwe huurdeal met een verplichte koopoptie, die naar verluidt zo’n 35 miljoen euro moest bedragen.

Antony zelf lijkt ook wel oren te hebben naar een snelle terugkeer naar Betis. De vleugelspeler wil volgens Galetti zelfs zijn salariseisen verlagen om de deal gemakkelijker te maken. De verwachting is dat dit ‘doorslaggevend’ kan zijn voor een mogelijke transfer.

De aanvaller, die tussen 2020 en 2022 indruk maakte in het shirt van Ajax, flopte compleet na zijn vertrek uit Amsterdam. Antony kon geen indruk maken bij Manchester United, dat hem afgelopen halfjaar verhuurde aan Real Betis. In Spanje pakte de technisch verfijnde Braziliaan de draad weer op en was hij in 26 officiële duels goed voor negen doelpunten en vijf assists.

