‘Enorm lucratieve transfer lonkt voor Antony’

lijkt deze zomer niet terug te keren naar Real Betis, zo stelt Sky Sports. Twee topclubs uit Saudi-Arabië willen de Braziliaan namelijk verlossen van zijn situatie bij Manchester United. Het is niet duidelijk om welke ploegen het gaat.

Antony maakte in de zomer van 2022 voor een bedrag van bijna honderd miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United, maar op Old Trafford wist hij nooit aan de torenhoge verwachtingen te voldoen. Na 2,5 jaar besloot de aanvaller afgelopen winter zijn heil elders te zoeken en vertrok hij op huurbasis naar Real Betis. In Spanje leefde Antony weer helemaal op.

Artikel gaat verder onder video

Deze zomer hoopt Manchester United de Braziliaan definitief uit te zwaaien, waarbij de club bereid is een megaverlies te slikken. In eerste instantie lag de vraagprijs op vijftig miljoen euro, maar inmiddels zouden The Red Devils genoegen nemen met een som tussen de 30 en 35 miljoen euro. Antony zou bereid zijn geweest salaris in te leveren om terug te kunnen keren bij Betis.

Inmiddels is de kans dat die transfer ervan gaat komen heel klein, zo weet Sky Sports. Meerdere Europese clubs, waaronder Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en Bayern München, zouden de situatie van Antony volgen, maar het zijn twee topclubs uit Saudi-Arabië die daadwerkelijk willen toeslaan. Het is niet duidelijk om welke clubs het gaat en of Antony oren heeft naar een transfer naar het Midden-Oosten.

➡️ Meer Manchester United nieuws

👉 Oud-speler haalt uit naar Ten Hag: ‘Hij respecteerde me niet’ 🔗

👉 De Ligt verrast met reisgezelschap na relatiebreuk met AnneKee 🔗

👉 ‘Man United krijgt belabberd nieuws over Malacia’ 🔗