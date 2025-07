Oud-speler haalt uit naar Ten Hag: ‘Hij respecteerde me niet’

Zidane Iqbal is niet te spreken over de manier waarop Erik ten Hag hem behandelde in zijn tijd bij Manchester United. In gesprek met The National vertelt de speler van FC Utrecht dat hem speeltijd werd beloofd, maar dat hij die niet kreeg.

Iqbal verruilde Manchester United in 2023 voor FC Utrecht. De Pakistaans-Irakese voetballer vertelt in een interview met The National waarom hij destijds die keuze maakte: “Om mijn eigen kansen te creëren en te laten zien dat ik het eerste elftal in op het hoogste niveau aankan. Dat kan ik. Dus als je me vraagt ​​hoe het leven er nu voor staat, zeg ik: ‘Het gaat goed’.”

De middenvelder speelde slechts één keer voor Manchester United, in de Champions League onder trainer Ralf Rangnick. Het steekt de 22-jarige Irakese international dat hij nooit een wedstrijd onder Ten Hag speelde. “Ik zou starten in een bekerwedstrijd tegen Charlton Athletic uit League One. Ik kreeg kaartjes zodat familie en vrienden me konden zien. Eindelijk mijn kans. Toen kwam ik bij het stadion aan, keek naar het whiteboard en zag mijn naam niet. Ik was er kapot van. Toen dacht ik dat ik als wisselspeler ingebracht zou worden. Niets. Dat was het keerpunt voor mij. Ik had niet het gevoel dat de manager me genoeg respecteerde om me te laten spelen.”

Later wees Ten Hag het verzoek van Iqbal om mee te gaan naar het wereldkampioenschap Onder 19 af. “Hij zei dat het het einde van het seizoen was en we blessures hadden. Hij zei dat ik geduldig moest blijven. En dat deed ik. Ik was er zeker van dat ik minuten zou maken en de eerste Iraakse speler in de Premier League zou worden. Het gebeurde niet, zelfs niet in de laatste wedstrijden, toen er weinig op het spel stond. Mijn beste vriend, Ali Al Hamadi van Ipswich, werd de eerste Iraakse speler.”

