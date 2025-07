De Ligt verrast met reisgezelschap na relatiebreuk met AnneKee

Het huwelijk tussen en AnneKee Molenaar zou voorbij zijn, maar de verdediger heeft in ieder geval niet gebroken met de familie van zijn ex. Sterker nog: De Ligt is op vakantie gegaan met Jip Molenaar, de broer van AnneKee.

Matthijs de Ligt en AnneKee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om ruim twee weken geleden een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’.

Vorige week werd duidelijk dat de twee gaan scheiden. “Volgens bronnen uit Abcoude zou de relatie tussen Matthijs en Annekee nu echt voorbij zijn”, schreef juicekanaal RealityFBI. “Eerder werd er nog gesproken over ‘even tijd voor zichzelf’ en apart op vakantie gaan, maar naar verluidt is het nu definitief over. Matthijs zou deze week alleen naar Ibiza zijn vertrokken en was hiervoor op Barbados.”

De Ligt deelt zondag een reeks foto's op zijn Instagram-kanaal. Het zijn foto's van de vakantie én van de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Manchester United. "Holiday ✅ Work mode 🔛", schrijft hij erbij. Op een van de foto's is De Ligt te zien met zijn broer Wouter én met Jip Molenaar, de broer van AnneKee.

