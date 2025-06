'Huwelijk tussen Matthijs de Ligt en Annekee definitief over'

en zijn vrouw Annekee gaan scheiden. Dat meldt het juicekanaal RealityFBI op Instagram. Er zouden al langer spanningen zijn tussen het tweetal, maar nu zou de relatie echt voorbij zijn.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om ruim twee weken geleden een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’.

Nu zou het huwelijk tussen het tweetal definitief geklapt zijn. "Volgens bronnen uit Abcoude zou de relatie tussen Matthijs en Annekee nu echt voorbij zijn", aldus RealityFBI. "Eerder werd er nog gesproken over 'even tijd voor zichzelf' en apart op vakantie gaan, maar naar verluidt is het nu definitief over. Matthijs zou deze week alleen naar Ibiza zijn vertrokken en was hiervoor op Barbados."

Er zouden al langer spanningen zijn tussen de verdediger van Manchester United en zijn vrouw Annekee. RealityFBI wist eerder te melden dat De Ligt het 'spiriwiri-gehalte' van Annekee niet langer zou trekken. "Daar zou dus de crux zitten", viel destijds te lezen op het Instagram-account van het juicekanaal.

