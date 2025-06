Nieuwe informatie over vermeende huwelijksproblemen Matthijs en Annekee de Ligt: 'Dát trekt hij niet langer'

RealityFBI komt op Instagram met nieuwe informatie over de vermeende huwelijkscrisis tussen en zijn vrouw Annekee. De verdediger van Manchester United en het Nederlands elftal zou samen met zijn wederhelft komend weekend een groot huwelijksfeest geven in Italië, maar dat is wegens 'familieomstandigheden' op het laatste moment afgelast. Onder meer PSV-middenvelder zit daardoor met de gebakken peren.

De Ligt en zijn vrouw stapten in juni 2024, vlak voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, al in het huwelijksbootje. Vanwege de voorbereiding op het eindtoernooi werd hun bruiloft destijds in kleine kring gevierd, de bedoeling was om deze zomer alsnog een groot feest in het buitenland te geven. Dat is echter enkele weken van tevoren afgezegd, zo meldde het juicechannel gisteren (dinsdag) al. "Er wordt gesuggereerd dat er spanningen in de relatie spelen", viel destijds al te lezen op Instagram.

LEES OOK: ‘Bruiloftsgasten woest op vakantievierende Matthijs de Ligt’

Artikel gaat verder onder video

Van De Ligt is duidelijk dat hij momenteel samen met United-ploeggenoot Joshua Zirkzee vakantie viert op Barbados. Waar Annekee precies uithangt is volgens RealityFBI niet geheel duidelijk, maar ze zou 'een paar dagen geleden' nog gespot zijn in gezelschap van Jetteke van Lexmond (door het kanaal haar 'holi-bestie' genoemd). Op Instagram komt het kanaal wel met nieuwe informatie over de vermeende relatieproblemen. 'Een aantal bronnen' laat weten dat er 'toch wat kinkjes in de kabel zitten in het huwelijk', zo valt te lezen in een story op het sociale medium. "Blijkbaar zou Matthijs het overdreven 'spiriwiri-gehalte' van Annekee niet langer trekken, daar zou dus de crux zitten."

'PSV-middenvelder zit met gebakken peren door gecanceld trouwfeest De Ligt'

Zowel Matthijs als Annekee verblijft momenteel dus niet in Italië, maar een deel van hun genodigden is wél naar het land afgereisd. RealityFBI schreef dinsdag al dat verschillende personen op de gastenlijst een flinke 'teleurstelling' hebben moeten slikken, omdat zij hun vakantieplannen al hadden afgestemd op het afgezegde huwelijksfeest. Het kanaal onthult nu twee gasten die er desondanks maar het beste van gemaakt hebben. Zo is PSV-middenvelder Joey Veerman met zijn partner Chantalle Schilder alsnog maar afgereisd naar Italie, vermoedelijk omdat het annuleren van de reis op zo'n korte termijn niet meer mogelijk zou zijn. Ook Kaj Gorgels, op social media bekend als de man achter Kaj's Typetjes, zou met zijn partner - model en YouTuber Jessie Jazz Vuijk - naar het Zuid-Europese land zijn afgereisd, evenals 'een familielid van Matthijs'.

© @RealityFBI - Instagram

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 'Matthijs de Ligt blaast trouwfeest op laatste moment af, mogelijk vanwege spanningen in relatie' 🔗

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen🔗

👉 Theo Janssen neemt rigoureuze maatregel na geruchten over vreemdgaan 🔗

👉 Dit is Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen 🔗

👉 ‘Nieuw dieptepunt’ in vechtscheiding Dirk Kuyt 🔗