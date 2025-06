‘De Ligt ‘toe aan rust’ en gaat wéér zonder Annekee op vakantie’

is alweer zonder zijn vrouw Annekee op vakantie gegaan, zo weet RealityFBI. De verdediger van Manchester United is ‘toe aan rust’ en in zijn eentje naar Ibiza gegaan. Het stel zou te maken hebben met spanningen in de relatie en zegde daarvoor onlangs hun trouwfeest af.

Matthijs de Ligt en Annekee, de dochter van oud-voetballer Keje Molenaar, stapten reeds in de zomer van 2024 in het huwelijksbootje. De twee gaven elkaar een week voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland het jawoord in Nederland, waar het huwelijk in 'kleine kring' gevierd werd. De bedoeling was om ruim een week geleden een groter feest te geven in het buitenland, maar dat ging niet door wegens ‘spanningen in de relatie’. Volgens het juicekanaal trekt De Ligt het ‘spiriwiri-gehalte’ van zijn partner niet meer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Dit enorme bedrag kreeg Yolanthe na scheiding van Sneijder’

Doordat de gasten van De Ligt en Annekee pas kort van tevoren hoorden dat het feest niet doorging, konden velen hun reis niet meer wijzigen. Ondertussen zat de voetballer zelf met Joshua Zirkzee op Barbados, wat hij niet had gemeld aan de genodigden. Die waren vervolgens ‘not amused’ dat ze hier via social media achter moesten komen, terwijl zij ‘geforceerd’ waren naar Italië te gaan.

LEES OOK: Jade Anna kondigt ‘einde van een tijdperk’ aan

Inmiddels is De Ligt weer in zijn eentje op vakantie gegaan, zo weet RealityFBI. De voetballer is zondag namelijk alleen gezien in een vliegtuig onderweg naar Ibiza, terwijl Annekee die ochtend nog was gespot in het Amsterdamse Vondelpark. “Hij zou onderweg hebben gezegd dat hij toe is aan rust en daar een bevriend stel zou treffen”, schrijft het kanaal.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ bij de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 'Matthijs de Ligt blaast trouwfeest op laatste moment af, mogelijk vanwege spanningen in relatie' 🔗

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen🔗

👉 Theo Janssen neemt rigoureuze maatregel na geruchten over vreemdgaan 🔗

👉 Dit is Isabelle Pikaar, de vrouw van Johan Derksen 🔗

👉 ‘Nieuw dieptepunt’ in vechtscheiding Dirk Kuyt 🔗