Jade Anna kondigt ‘einde van een tijdperk’ aan

Jade Anna van Vliet heeft haar woning in Heemskerk verkocht, zo maakt ze bekend op TikTok. De influencer kocht afgelopen september een huis met haar vriend , waar ze begin dit jaar konden intrekken. Wat ze met haar maisonnette ging doen, was ze nog niet over uit.

Jade Anna en Taylor zetten vorig jaar een mooie volgende stap in hun relatie. Het jonge stel kocht destijds een penthouse in Alkmaar, waar ze begin dit jaar in konden trekken. Een jaar eerder kocht Jade Anna nog een maisonnette in Heemskerk.

Hoewel ze samen ging wonen met Taylor, wist de influencer nog niet wat ze met haar oude woning ging doen. ‘Misschien verhuren binnen m’n kring’, suggereerde ze. Daarmee leek ze dus niet van plan te zijn de oude woning te verkopen.

Inmiddels heeft ze van dat plan afgezien en is de maisonnette toch verkocht, zo maakt Jade Anna bekend op TikTok. “Voor een van de laatste keren in het huis dat ik kocht toen ik 18 was. End of an era”, schrijft ze bij een video waarop ze een dansje doet in haar oude woonkamer. “Wel klein beetje gek hoor”, klinkt het in het bijschrift.

