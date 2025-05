Jade Anna is niet blij: Kenneth Taylor blinkt uit in andere sport

Na het beste seizoen uit zijn carrière geniet Ajax-middenvelder van een welverdiende vakantie met zijn vriendin Jade Anna van Vliet. Het koppel is afgereisd naar het Griekse eiland Zakynthos, waar Taylor ook in een andere sport blijkt te excelleren.

Maandagavond sloten Taylor en Jade Anna de dag af in een arcadehal. “Ik vond het alleen niet leuk, want Ken die kan alles en ik kan niks”, schrijft Jade Anna op Instagram, bij een video waarop te zien is dat Taylor de ene na de andere bal in de basketbalring werpt. In totaal liefst zeven op rij.

Artikel gaat verder onder video

Taylor heeft slechts een korte vakantie, want de middenvelder van Ajax wordt woensdag alweer verwacht op de KNVB Campus in Zeist. Hij is geselecteerd voor een driedaagse trainingsstage met een groep spelers van het Nederlands elftal en Jong Oranje.

De stage dient voor Taylor als voorbereiding op het EK met Jong Oranje, waar hij ook voor is geselecteerd. Volgende week vrijdag speelt Jong Oranje een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust, waarna op donderdag 12 juni de eerste EK-wedstrijd tegen Finland wacht.

