Trotse Bouwman kijkt op naar groot voorbeeld: 'Dat zou ik van hem willen leren'

maakte afgelopen zondag zijn officiële debuut in het shirt van Ajax 1. De zeventienjarige verdediger, die Virgil van Dijk als zijn grote voorbeeld heeft, kijkt met een goed gevoel terug op de wedstrijd tegen Telstar.

Bouwman pakte deze voorbereiding zijn kans door de blessure van Josip Sutalo. Ajax was wel naarstig op zoek naar versterking voor de defensie, en vond die in de vorm van Ko Itakura. De Japanner was echter nog niet speelgerechtigd voor het duel met Telstar, waardoor Bouwman alsnog zijn opwachting mocht maken in de basis.

Zelf omschrijft hij zijn eerste optreden als 'redelijk goed', hoewel hij in de openingsfase nog wel bijna een goal weg gaf door onder een bal door te gaan. Hij herstelde zich vervolgens knap. "Het was wel even een domper dat ik onder die bal ging. Dat begon niet lekker. Maar Youri Baas maakte dat moment goed met een wereldtackel. Ik laat dat soort momenten niet in mijn hoofd zitten. Iedereen maakt weleens een foutje, zelfs de grootste spelers", vertelt hij op de website van Ajax.

Een van de grote spelers waar Bouwman tegenop kijkt is Van Dijk. "Zijn uitstraling, zijn passing, hoe hij verdedigt, zijn slimheid; dat maakt hem een goede verdediger. Ik zou van hem goed willen leren koppen. Ik moet daar beter in worden. Ik kijk wel eens beelden van Virgil, hoe hij dat aanpakt", onthult de jonge rechtspoot.

De komende tijd wil Bouwman zoveel mogelijk minuten bij Ajax maken, al ligt de focus in eerste instantie op speeltijd bij Jong Ajax. "Dat is even het belangrijkste", bekent hij. "Ik moet minuten blijven maken. Als ik dan alsnog mee kan doen met Ajax 1, dan moet ik mezelf laten zien. De afgelopen weken waren alvast heel mooi. Daar heb ik echt van kunnen genieten."

Bouwman groot Ajax-fan

Dat Bouwman zijn officiële debuut voor Ajax mocht maken in de Johan Cruijff ArenA was voor hem extra speciaal. Vroeger bracht hij als supporter namelijk al bezoekjes aan de thuisbasis van de Amsterdammers. "Vroeger liep ik met een Ajax-shirtje rond in het stadion. Nu maak ik er mijn debuut. Mijn vader is ook Ajax-supporter. Hij vindt het fantastisch dat ik mijn eerste minuten heb gemaakt. Ook mijn opa en oma hebben mij hier jaren naartoe gebracht. Het was fantastisch", besluit hij.