Ajax slaat grote slag: enorm talent tekent bij

Ajax-technisch directeur Alex Kroes
Foto: © Imago
Mingus Niesten
14 augustus 2025, 18:41

Ajax heeft donderdagmiddag het contract opengebroken van Sean Steur, het grote zeventienjarige talent. Zijn contract liep nog door tot medio 2027, maar Steur ligt nu tot 2028 vast.

Steur wordt gezien als een groot talent, die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. Hij was de afgelopen weken ook onderdeel van de hoofdselectie: John Heitinga gaf hem een kijkje in de keuken. Steur is al sinds 2016 onderdeel van de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

Het talent heeft ondertussen 29 optredens in de Keuken Kampioen Divisie erop zitten en maakte vorig seizoen zeven minuten in de Eredivisie. Ook heeft hij al meermaals minuten gemaakt voor Nederland onder 15, onder 16 en onder 17. Het zou zomaar kunnen dat Steur komend seizoen zich wat meer gaat tonen op het hoogste niveau in Nederland.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is heel tevreden met de verlenging van Steur, zo laat hij weten op de clubsite. "Sean is a dynamische middenvelder met een uitstekende balcontrole. Hij kan de ploeg op handige wijze naar voren laten trekken en gevaarlijke kansen creëren. Sean is een enorm talent: het is dan ook geen verrassing dat hij onderdeel was van de voorbereiding van het eerste elftal. We hopen dat hij snel de volgende stappen zet in zijn ontwikkeling en een waardevol onderdeel van Ajax 1 wordt. We hebben er veel vertrouwen in dat hij zijn kwaliteiten de komende jaren in het Ajax-shirt gaat etaleren."

Voetbalhoofdstad
264 Reacties
16 Dagen lid
846 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

BAM Kroes is cooking! Zijn oudere broer speelt toch bij de andere top 2 club?

Copa
1.943 Reacties
703 Dagen lid
22.811 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wow wat een grote slag, een 17 jarig talent verlengd met wel 1 heel jaar. Nog nooit vertoond

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

