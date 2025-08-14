Ajax slaat grote slag: enorm talent tekent bij

Ajax heeft donderdagmiddag het contract opengebroken van Sean Steur, het grote zeventienjarige talent. Zijn contract liep nog door tot medio 2027, maar Steur ligt nu tot 2028 vast.

Steur wordt gezien als een groot talent, die op meerdere posities op het middenveld kan spelen. Hij was de afgelopen weken ook onderdeel van de hoofdselectie: John Heitinga gaf hem een kijkje in de keuken. Steur is al sinds 2016 onderdeel van de jeugdopleiding van de Amsterdammers.

Het talent heeft ondertussen 29 optredens in de Keuken Kampioen Divisie erop zitten en maakte vorig seizoen zeven minuten in de Eredivisie. Ook heeft hij al meermaals minuten gemaakt voor Nederland onder 15, onder 16 en onder 17. Het zou zomaar kunnen dat Steur komend seizoen zich wat meer gaat tonen op het hoogste niveau in Nederland.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is heel tevreden met de verlenging van Steur, zo laat hij weten op de clubsite. "Sean is a dynamische middenvelder met een uitstekende balcontrole. Hij kan de ploeg op handige wijze naar voren laten trekken en gevaarlijke kansen creëren. Sean is een enorm talent: het is dan ook geen verrassing dat hij onderdeel was van de voorbereiding van het eerste elftal. We hopen dat hij snel de volgende stappen zet in zijn ontwikkeling en een waardevol onderdeel van Ajax 1 wordt. We hebben er veel vertrouwen in dat hij zijn kwaliteiten de komende jaren in het Ajax-shirt gaat etaleren."

