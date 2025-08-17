Valentijn Driessen waarschuwt Belgen: 'Hij liet zó weinig zien bij Ajax'

Carlos Forbs is er met zijn start bij Club Brugge niet in geslaagd om Valentijn Driessen het zwijgen op te leggen. Toen Forbs nog bij Ajax speelde kreeg hij al de nodige kritiek te verduren van Driessen en daar is geen verandering in gekomen.

Forbs nam dinsdagavond de 2-2 voor zijn rekening in de Champions League-voorrondewedstrijd tegen Red Bull Salzburg (3-2 zege). Zijn doelpunt was belangrijk voor het wedstrijdverloop, want tot dat moment dreigde een verlenging; de eerste wedstrijd was door Club met 0-1 gewonnen.

Driessen heeft de wedstrijd niet gezien, vertelt hij desgevraagd aan Het Nieuwsblad. “Maar ik heb wel de verhalen meegekregen, onder andere over onze grote vriend Forbs. Ik las dat hij twee enorme kansen heeft gemist. Maar ook dat hij vlak voor tijd een belangrijk doelpunt maakte, de 2-2.”

De journalist van de Belgische krant laat Driessen daarna beelden zien van het doelpunt, de gemiste kansen en de mogelijkheden die Forbs voorbereidde voor zijn ploeggenoten. “Nou, heel goed. Dat heeft hij bij Ajax nooit laten zien. Maar het was wel vooral in de omschakeling, hè. En het blijft ook vóórronde Champions League en Salzburg. Ze werden toch al even geen kampioen meer en vorig jaar eindigden ze bijna laatste in de League Phase, met amper drie punten, die het tegen Feyenoord pakte.”

Driessen kijkt nog altijd op van de transfer van Forbs. “Ik heb Ajax ook uitgebreid gefeliciteerd omdat het hem voor zoveel geld heeft kunnen verkopen. 6 miljoen voor een speler die zo weinig kan, dat is een heel goeie deal. Heel België staat nu op z’n kop omdat hij één belangrijke goal maakte, maar de echte Carlos Forbs krijgen ze nog wel te zien. Of níét te zien.”

De chef voetbal van De Telegraaf beschrijft de Portugese buitenspeler als ‘een enorme opportunist’. “Iemand van goud of van ijzer: het kan een keer goed vallen, maar het is ook vaak helemaal niks. Hij is razendsnel, dat zeker. Maar voetbal wordt ook met een bal gespeeld en die vergeet hij nog wel eens”, stelt Driessen. “Althans, zo kennen wíj hem. Wat hij in Brugge gaat doen, dat moeten we nog zien. Maar je moet hem zeker niet vergelijken met Noa Lang, want diens intrinsieke kwaliteiten zijn vele malen groter dan die van Forbs.” Lang speelde tussen 2021 en 2023 met veel succes in Brugge.