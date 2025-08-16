Kieft spreekt zich uit over spitspositie Ajax: 'Dan komt hij zeker aan twintig doelpunten'

Wim Kieft is van mening dat John Heitinga voorlopig voor als eerste spits bij Ajax moet kiezen. De oud-voetballer pleit er voor dat de oefenmeester voor een duidelijke hiërarchie gaat, iets wat voorganger Francesco Farioli niet deed. Mocht na 1 september nog altijd onder contract staan bij Ajax, dan zou Kieft nog altijd de voorkeur geven aan Weghorst.

Brobbey is momenteel uit de running met een blessure en miste daardoor de seizoensouverture tegen Telstar. De 23-jarige spits, die ook dit weekend tegen Go Ahead Eagles ontbreekt, wil dolgraag een transfer maken, maar staat vooralsnog gewoon onder contract bij Ajax. Afgelopen weekend verscheen Wout Weghorst aan de aftrap en hij was als basisspeler tweemaal trefzeker in de 2-0 overwinning op Telstar.

Artikel gaat verder onder video

"Zo gaat dat: Brian Brobbey is geblesseerd en zijn vervanger Wout Weghorst scoort tweemaal in de seizoensopening en is de gevierde man", steekt Kieft van wal in zijn column voor De Telegraaf. "Getuige de hele voorbereiding had je trouwens toch het idee dat trainer John Heitinga van Ajax voor Weghorst zou kiezen en dat niet alleen Brobbey, maar ook Ajax open staat voor een transfer van de spits."

De dubbelslag van Weghorst tegen Telstar heeft de keuze voor Heitinga voor wie de eerste spits moet zijn bij Ajax mogelijk zelfs makkelijker gemaakt, zo verwacht Kieft. "Weliswaar lokt Weghorst veel kritiek uit door zijn manier van doen, dat overdreven toneelspel vaak, maar hij doet wat een spits moet doen en dat is scoren. Zeker bij Ajax. Laat hem een heel seizoen staan in de spits en Weghorst komt ook zeker aan twintig doelpunten."

Als het aan Kieft ligt, dan blijft Weghorst ook de eerste spits als Brobbey terugkeert van zijn blessure en deze transferwindow niet verkocht wordt. "Als je kiest voor een duidelijke hiërarchie, dan weet iedereen waar hij aan toe is en krijg je veel minder discussies in je club en daarbuiten. Zoals Ajax vorig seizoen ervoer onder Francesco Farioli, toen het veel ging over of Weghorst, of Brobbey", besluit hij.