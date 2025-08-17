Heitinga loopt direct na wedstrijd Ajax boos op één man af, dit zegt hij

John Heitinga was niet blij met de manier waarop de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax ten einde kwam. De trainer van Ajax wilde dat Ajax nog een aanval mocht afmaken.
Scheidsrechter Danny Makkelie telde drie minuten blessuretijd op na de reguliere speeltijd. Op minuut 92:58 blies hij echter al op zijn fluit, toen Kian Fitz-Jim de bal op de helft van Go Ahead in bezit had.
Meteen na het fluitsignaal gebaarde Heitinga richting het veld, om aan te geven dat de aanval nog liep. Hij liep daarna naar de vierde official Erwin Blank. Te horen was dat hij klaagde over het affluiten. "Fluit je nou af op 57 seconden?", leek hij te zeggen.
Ajax incasseerde in Deventer het eerste puntenverlies van het seizoen. Het werd 2-2 in De Adelaarshorst. Davy Klaassen en Youri Baas scoorden voor Ajax; Melle Meulensteen en Evert Linthorst deden dat voor Go Ahead.
je krijgt niet weer geluk om tegen 10 man in de extra tijd te scoren. BTW hij mag blij zijn dat Woutertje op het veld mocht blijven. Had al eerder geel moeten krijgen. Woutertje met zn haarbandje, staat Depay toch beter.
Ben je er weer. We hebben je gemist na Fenerbache. Goed dat je er weer bent. Leuk om te lezen dat je fan bent van Wout. Je krijgt de groeten van hem. Jammer dat Weghorst niet gescoord heeft. Wel lekker gewerkt.
