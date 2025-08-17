Heitinga loopt direct na wedstrijd Ajax boos op één man af, dit zegt hij

John Heitinga was niet blij met de manier waarop de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Ajax ten einde kwam. De trainer van Ajax wilde dat Ajax nog een aanval mocht afmaken.

Scheidsrechter Danny Makkelie telde drie minuten blessuretijd op na de reguliere speeltijd. Op minuut 92:58 blies hij echter al op zijn fluit, toen Kian Fitz-Jim de bal op de helft van Go Ahead in bezit had.

Artikel gaat verder onder video

Meteen na het fluitsignaal gebaarde Heitinga richting het veld, om aan te geven dat de aanval nog liep. Hij liep daarna naar de vierde official Erwin Blank. Te horen was dat hij klaagde over het affluiten. "Fluit je nou af op 57 seconden?", leek hij te zeggen.

Ajax incasseerde in Deventer het eerste puntenverlies van het seizoen. Het werd 2-2 in De Adelaarshorst. Davy Klaassen en Youri Baas scoorden voor Ajax; Melle Meulensteen en Evert Linthorst deden dat voor Go Ahead.