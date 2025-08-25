Live voetbal 2

Ajax krijgt concurrentie uit top Eredivisie voor Boadu, die duidelijke voorkeur heeft

25 augustus 2025
De naam van Myron Boadu is ook gevallen bij FC Twente en PSV, zo maakt Mike Verweij duidelijk in de podcast Kick-off. Als geboren Amsterdammer is het echter de ‘droom’ van de spits om voor Ajax te spelen.

Ajax heeft Boadu op het oog als het erin slaagt om Brian Brobbey deze zomer nog te verkopen, zo meldde De Telegraaf zondagavond. De enkelvoudig international van Oranje zit op een dood spoor bij AS Monaco en de club uit het prinsdom zou zelfs bereid zijn om Boadu transfervrij te laten vertrekken, ondanks een contract tot komende zomer.

De Amsterdammers zijn echter niet de enige gegadigde voor de handtekening van Boadu, zo weet Verweij maandag te melden. “Zijn naam valt weer bij FC Twente, maar dat ziet hij volgens mij niet zo zitten”, begint de clubwatcher van Ajax. Boadu speelde in de tweede helft van seizoen 2023/24 een halfjaar in Enschede. “Ook bij PSV is zijn naam genoemd, maar die zijn nog niet echt concreet.” De Eindhovenaren zoeken een nieuwe spits nu Alassane Pléa lange tijd uitgeschakeld is met een knieblessure.

Staat Boadu wel open voor een stap naar Ajax? “Ja. Het is een Ghanese jongen uit Amsterdam en dat is wel zijn droom, zijn wens”, antwoordt Verweij instemmend. De clubwatcher stelt dat hij verwacht dat Ajax ‘hoopt’ Brobbey snel te kunnen verkopen, omdat er pas daarna een nieuwe spits aangetrokken kan worden. “Dan gaat dit ‘m denk ik wel worden”, besluit de Ajax-volger.

