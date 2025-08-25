Wout Weghorst heeft duidelijk doel en wil meer goals maken dan Sem Steijn

wil dit seizoen 25 doelpunten maken in de Eredivisie, zo heeft de spits van Ajax zondagmiddag aangegeven op de persconferentie. De boomlange aanvaller van de Amsterdammers is goed op weg: hij heeft er al drie in het netje liggen.

Op de persconferentie na het gewonnen duel van Ajax tegen Heracles Almelo (2-0), kreeg Weghorst van journalist Mike Verweij de vraag hoe veel doelpunten hij dit seizoen wil maken. Eerst wilde de aanvalsleider van Ajax daar niet concreet op ingaan, maar uiteindelijk wist Verweij toch het gewenste antwoord te krijgen: "Mijn doelstelling is om er dit seizoen 25 maken", zei Weghorst.

In het programma Rondje Eredivisie van Voetbal International wordt met vraagtekens gekeken naar het doel van Weghorst: "Dat is vrij ambitieus", reageert verslaggever Sander Jansen. Journalist Geert Jan Jakobs denkt dat Weghorst het wel kan halen: "Als er geen andere spits bij komt, dan kan hij het wel aan. Als jij bij Ajax alles speelt, dan moet je dat aantal wel kunnen halen."

Voorlopig staat Weghorst er met drie doelpunten in drie wedstrijden goed voor. Als hij zo doorgaat, kan hij uiteindelijk een serieuze gooi doen naar het behalen van zijn doel en de topscorerstitel. Vorig seizoen was Sem Steijn met 24 doelpunten topscorer van Nederland.