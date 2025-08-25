Live voetbal

Theo Janssen vindt dat Ajax rasechte Feyenoorder moet halen: ‘Hem hebben ze nodig’

Foto: © NPO
Maurice Mazenier
25 augustus 2025, 11:04   Bijgewerkt: 11:20

Ajax mist een type Jordy Clasie, dat stelt Theo Janssen bij Studio Voetbal. Tegen Heracles Almelo (2-0 zege) werd Kian Fitz-Jim, die een prima indruk achterliet, op die positie geposteerd, maar een versterking op die plek blijft noodzakelijk voor Ajax.

Ajax is deze transferzomer nog op zoek naar een extra 'nummer 6', nu Jordan Henderson de club transfervrij heeft verruild voor Brentford. De naam van Álvarez dook afgelopen week ineens op. De 27-jarige Mexicaan gold als 'het droomtarget van Heitinga', maar zijn terugkeer is financieel niet haalbaar gebleken voor de Amsterdammers. Eind vorige week zetten Álvarez uiteindelijk zijn krabbel onder een contract bij Fenerbahçe. Daardoor moet trainer John Heitinga nu nog puzzelen op '6'.

Artikel gaat verder onder video

Janssen beaamt dat Ajax inderdaad nog een controleur nodig heeft voor het verstrijken van de transferdeadline en weet ook wie. "Clasie", is de voormalig middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax duidelijk. "Een type zoals Clasie, die kan voetballen, maar ook goed is in de restverdediging en het elftal bij elkaar houdt. Nu hebben ze allemaal spelers die goed zijn aan de bal, maar geen killer daarvoor."

Jeroen Stekelenburg laat vervolgens de naam van FC Utrecht-middenvelder Alonzo Engwanda vallen, waarna gast Ron Jans zich mengt in de discussie. "Nee, die is niet goed genoeg voor Ajax", grapt de oefenmeester, die zijn 22-jarige sterkhouder niet kwijt wil. "Maar Clasie, vorig jaar heb ik al gezegd dat hij één van de beste spelers van de Eredivisie is. Het enige is dat hij de laatste maanden wat met kleine blessures sukkelt, maar hij is wel een leider."

Vervolgens noemt de FC Utrecht-trainer de sterke punten van Clasie op. "Hij voelt ook wanneer er een tikkie uitgedeeld moet worden, wanneer anderen meegenomen moeten worden. Hij kan zo goed druk zetten, maar als hij ziet: hé, ze gaan nu de spits inspelen, dan sluit hij toch weer die lijn naar de spits af. Ik vind hem echt geweldig. Nu op 33- en 34-jarige leeftijd is hij beter dan toen hij 25 was", besluit Jans.

ERIMIR
3.251 Reacties
414 Dagen lid
37.127 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Laat Clasie lekker bij AZ blijven, dat is wel zo'n beetje zijn niveau en zit die op zijn plaats.

0laf
806 Reacties
1.063 Dagen lid
5.227 Likes
0laf
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@ERIMIR precies, waarom stap terug doen en naar ajax gaan?

ERIMIR
3.251 Reacties
414 Dagen lid
37.127 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wist niet dat AZ dit seizoen ook CL speelt, was toch Conference Leaque.

Reacties

Jordy Clasie

Jordy Clasie
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 34 jaar (27 jun. 1991)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
2
0
2024/2025
AZ
24
0
2023/2024
AZ
28
2
2022/2023
AZ
33
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

Complete Stand

