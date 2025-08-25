Janssen heeft kraakhelder advies voor Ajax: 'Ik zou lekker met hem aan de slag gaan'

Theo Janssen adviseert Ajax om aan de slag te gaan met . De 22-jarige middenvelder staat mogelijk op de nominatie om te vertrekken bij de Amsterdammers, iets wat de oud-voetballer totaal niet snapt.

Ajax-trainer John Heitinga koos zondagmiddag in het treffen met Heracles Almelo voor een middenveld met Kenneth Taylor, Kian Fitz-Jim en Steven Berghuis. Dat betekende dat Davy Klaassen genoegen moest nemen met een plekje op de bank. Analist Pierre van Hooijdonk snapte deze keuze van Heitinga wel. "Daar zit meer loopvermogen in", stelt hij bij Studio Voetbal.

"Ik denk dat het lastig is om Klaassen en Berghuis, die in de nadagen van hun carrière zitten, in het hedendaagse voetbal op het middenveld te zetten", gaat Van Hooijdonk verder. "Je ziet dat Taylor en Fitz-Jim gelijk achter Berghuis direct die druk erop gooien. Die kunnen dat makkelijker volhouden dan een Klaassen, wat ik een fantastische voetballer. Maar als je én Berghuis én Klaassen daar hebt, zoals vorige week (tegen Go Ahead Eagles, red.), dan heb je last tegen bepaalde ploegen."

Janssen kan zich wel vinden in de woorden van zijn tafelgenoot. "Vooruit drukken gaat wel, maar zodra ze terug naar achteren moeten hebben ze een probleem. Nu zie je dat Berghuis naar voren kan stappen, dus hij heeft de makkelijkste taak om de centrale op te pakken. De twee daarachter moeten de rest belopen. Als je daar nog een Klaassen hebt staan, die dan mee moet en dan ook weer terug moet. Dat lukt hem niet."

Ajax moet aan de slag met Fitz-Jim

Presentator Sjoerd van Ramshorst benoemt vervolgens dat Fitz-Jim zou mogen vertrekken bij Ajax. Janssen adviseert de Amsterdammers toch om de jonge middenvelder niet te laten gaan. "Ik zou daar goed over nadenken", is hij eerlijk. "Want als je kijkt naar het middenveld dat Ajax heeft, dan is hij een speler die wel iets kan toevoegen. Hij is goed aan de bal, durft in de duels te spelen, ook al is hij fysiek niet de allerbeste, maar hij is wel heel slim. Hij komt overal op het juiste moment tussen. Ik zou lekker met hem aan de slag gaan."

Jeroen Stekelenburg oppert of het niet gek is dat Ajax bij Fitz-Jim uitkomt, omdat de club eigenlijk een 'type Henderson' wilde. "Natuurlijk, het is een ander type. Hij is meer een voetballende jongen, die vanuit de passing iets toe kan voegen aan het spel van Ajax. Hij is geen Koopmeiners of Clasie, een jongen die voor de verdediging staat, daar zijn duels speelt en vooral de restverdediging in de gaten houdt. Hij is wel een ander type, maar als je dominant bent aan de bal dan maakt dat niet zoveel uit. Dan kan dat. In de grote wedstrijden zou het denk ik een probleem kunnen worden."