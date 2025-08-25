Wout Weghorst neemt Ajax-watcher totaal niet serieus: 'Wat een vragen stel jij, jezus'

kon zondag zijn lach niet inhouden tijdens een interview met journalist Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De verslaggever stelde Weghorst op de persconferentie een aantal vragen en dat leverde tot drie keer toe een zeer ongemakkelijk gesprek op.

Inan, die Ajax al jaren volgt namens het Algemeen Dagblad, begint Weghorst als eerste te vragen naar zijn doelstelling. Vorig seizoen was de boomlange spits van de Amsterdammers namelijk de enige binnen Ajax die uitsprak dat de Amsterdamse club kampioen moest worden.

Artikel gaat verder onder video

Inan: "Vorig jaar sprak je als een van de weinigen uit dat je voor de landstitel wilde gaan. Ik wil je er niet aan herinneren, maar hoe sta je daar nu in?:

Weghorst: "Wat denk je?"

Inan: "Ja, ik vermoed van wel?"

Weghorst: "Nou, dan heb jij je antwoord."

Vervolgens begint de journalist over het Nederlands elftal. Veel concurrent van Weghorst in Oranje, zoals Joshua Zirkzee en Memphis Depay, spelen namelijk niet. Inan wil daarom van Weghorst weten hoe hij aankijkt tegen de komende interlandperiode.

Inan: "Vind je dat je de komende interlandperiode moet starten?

Weghorst: "Wat denk je?"

Inan: "Haha, dit gaat lekker zo"

Weghorst: "Dit is vragen naar de bekende weg. Ik wil elke wedstrijd starten."

Tot slot vraagt de verslaggever naar Brian Brobbey. De spits dreigt mogelijk te vertrekken bij Ajax en de journalist is benieuwd hoe Weghorst daar als concurrent tegenaan kijkt.

Inan: "Vanuit Ajax galmt een beetje door dat het geen uitgemaakte zaak is dat de club de markt op gaat als Brobbey vertrekt. Klinkt jou dat als muziek in de oren? Of zie je liever dat er een concurrent bij wordt gehaald?"

Weghorst: "Haha, je hebt echt goede vragen vandaag. Jezus... Je hebt mooie vragen. Uiteindelijk is dit niet iets wat bij mij ligt. Ik denk dat bij Ajax concurrentie hoort op elke positie."

Inan: "Dankjewel"