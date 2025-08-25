Live voetbal

Achterlijke actie van Wout Weghorst voor de F-Side valt op: 'Dit is bijzonder'

Wout Weghorst F-Side Ajax
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Tijmen Gerritsen
25 augustus 2025, 12:39

Kenneth Perez blijft zich verbazen over Wout Weghorst. De analist zag de spits van de Amsterdammers zondag tegen Heracles Almelo door zijn afgekeurde doelpunt tot twee keer toe volledig uit zijn dak gaan. Dat vindt de Deense oud-voetballer maar bijzonder.

In het programma Dit was het Weekend van ESPN wordt door analisten Kees Kwakman en Perez gekeken naar de treffer van Weghorst. Het was een mooie goal, want hij schoot de bal kiezelhard in het dak van het doel. Perez viel vooral de manier van juichen van Weghorst op.

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het best bijzonder dat je dan twee keer zo uit je dak kan gaan", zegt Perez. Weghorst kon twee keer juichen omdat scheidsrechter Marc Nagtegaal de goal in eerste instantie afkeurde voor buitenspel, wat later door de VAR werd teruggedraaid.

Kijkend naar de beelden van Weghorst die voor de F-Side staat te juichen, voegt Perez toe: "En dat achterlijke kruis van hem erbij… Het is knap dat hij na zo’n uitgestelde goal nog zoveel blijdschap kan opbrengen."

Kwakman hecht er een stuk minder waarde aan dan Perez. Hij vindt het prima als Weghorst die blijdschap toont. Ook als een doelpunt in eerste instantie afgekeurd is: “Laat gaan. Dit krijg je door het VAR-tijdperk. Ik vind het niet erg.”

Bekijk hieronder de beelden van het juichen van Weghorst:

Vind jij dat Wout Weghorst te uitbundig juichte na zijn afgekeurde doelpunt?

242 stemmen

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
443 Reacties
1.063 Dagen lid
4.794 Likes
Mike
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Tja, je kan altijd op hem zeiken. Lekker boeiend dat hij twee keer juicht. Ik heb mijn vader sommige verhalen al vierhonderd keer horen vertelen. En hetzelfde kan ook gezegd worden over het gezeik van random analist op het gedrag van Wout.

