'Bij Ajax hebben ze een hekel aan elkaar'

Rob Jansen merkt dat nieuwe legendes zich steeds minder vaak aandienen bij topclubs in Nederland. Bij het organiseren van bijzondere evenementen zoals testimonials of wedstrijden met clublegendes, zoals de Ajax Legends, wordt vaak teruggegrepen op ‘de oude namen’. Bovendien hebben oud-Ajacieden vaak geen zin in zulke evenementen, valt hem op.

Opvallend was bijvoorbeeld dat Marco van Basten in november vorig jaar niet aanwezig was bij het benefietduel tussen de Ajax Legends en de Real Madrid Legends. In de podcast KieftJansenEgmondGijp spreekt Jansen, een bekende zaakwaarnemer in de voetballerij, van een ‘groot probleem’ voor Ajax. “Ik hoorde deze week ook dat ze weer bezig zijn met een wedstrijd met legendes. Maar binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar. Dat heeft Feyenoord veel minder.”

Van Egmond, die samen met Martijn Krabbendam een boek schreef over Feyenoord, zegt dat werknemers van die club ook ‘rollebollend over straat gaan’. “Maar bij evenementen ligt het volgens mij toch anders dan in Amsterdam”, werpt Jansen op. Volgens Van Egmond worden de ruzies bij Feyenoord meer achter de schermen uitgevochten. Jansen: “Ja, maar bij Ajax weigeren ze ook vaak te komen bij zo’n evenement.”

'Ajax teert op legendes van vroeger'

Jansen zegt dat hij recent met een persoon binnen Ajax over dit onderwerp heeft gesproken. “Die zei ook: die clubs teren eigenlijk op de legendes van vroeger. Als je iets wilt organiseren met een grote naam bij Ajax, met een grote naam bij Feyenoord, of PSV, komen ze altijd met die oude namen terug. Dat is ook een probleem bij die clubs.”

“Vroeger bleven spelers langer bij een club spelen”, weet hij. “Eerst speelden de Amsterdammers in Amsterdam bij Ajax, Hagenezen bij ADO, Rotterdammers bij Feyenoord. Maar die spelers zijn nu al na één of twee jaar weg. Een nieuwe legende bij een voetbalclub creëren, is niet zo simpel meer.”

Bovendien heeft niet iedere oud-speler een hechte band met zijn oude clubs. Van Egmond zegt bijvoorbeeld tegen René van der Gijp: “Jij hebt helemaal geen clubgevoel. Zelfs niet voor de clubs waar je zelf voor gespeeld hebt.” Van der Gijp reageert: “Nee, ik heb totaal geen... Als ik zit te kijken naar PSV - Feyenoord vind ik het gewoon prima. Ik hoop altijd – en dat is in veel gevallen zo – dat de beste wint. In veel gevallen is dat zo, maar ook weleens niet."

Volgens Van Egmond is Van der Gijp daar niet uniek in. “Wim (Kieft, red.) heeft dat ook. Die heeft ook niet zoveel met Ajax, terwijl hij er toch opgegroeid is als voetballer. Die band is er helemaal niet eigenlijk.”