Ajax-keeper Heerkens eerlijk: 'Daartussen moeten ik en de club een balans vinden'

beleefde maandagavond een primeur in de Keuken Kampioen Divisie door twee strafschoppen te keren. Door de 4-3 nederlaag van Jong Ajax doet die prestatie de jonge en ambitieuze, die volgend jaar eerste doelman wil zijn in de hoofdmacht van de Amsterdammers, niets.

Heerkens kwam deze zomer over van het Tsjechische Sparta Praag. De pas negentienjarige goalie is gehaald als tweede doelman achter de van Liverpool gehuurde Vitezslav Jaros, waardoor hij nu nog voornamelijk zijn minuten maakt in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax. Zo stond hij maandagavond ook onder de lat tegen Jong FC Utrecht. In dat duel beleefde hij een primeur door twee strafschoppen in één wedstrijd te stoppen, iets wat niet eerder is voorgekomen.

Artikel gaat verder onder video

"Dat maakt me eigenlijk niet veel uit", reageert Heerkens koeltjes na afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN. "Als je hier nou een punt pakt, kan je zeggen dat je het team hebt geholpen. Uiteindelijk ben ik gewoon niet tevreden: vier tegendoelpunten en verloren. Dan kunnen die twee gestopte penalty's me weinig interesseren."

De jonge doelman stelt dat hij goed is opgevangen bij Ajax, maar hij geeft toe dat het nog wel even zoeken is. "Ik ben hier pas net een maandje. Met Jong Ajax heb ik twee keer getraind en twee wedstrijden gespeeld. Het is even wennen. Daarom ben ik ook gehaald: om even een tussenjaar te hebben en dan soms te concurreren bij het eerste", aldus Heerkens. "Ik moet het Ajax-voetbal erin krijgen, maar uiteindelijk moet ik er gewoon staan en ook presteren."

Wel is de doelman, die afgelopen zomer het EK won met Oranje Onder 19, ambitieus. "We moeten een combinatie vinden. Het doel is dat ik vanaf volgend jaar eerste keeper ben bij Ajax, of in ieder geval concurreer voor eerste doelman. Daarom is het helemaal niet zo verkeerd om mee te gaan met het eerste van Ajax. Op die manier maak ik ook de Eredivisie-sferen mee", vertelt de doelman. "Ik moet speelminuten maken bij Jong Ajax. Daartussen moeten ik en de club een balans vinden", besluit hij.