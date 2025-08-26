Naam Gündogan valt als opvolger van Henderson bij Ajax

Vincent Schildkamp zou Manchester City-middenvelder wel graag bij Ajax zien. De 82-voudig Duits international zou mogen vertrekken bij The Citizens en de ESPN-verslaggever vindt hem wel 'een prikkelende gedachte'.

Ajax is deze transferzomer nog op zoek naar een extra 'nummer 6', nu Jordan Henderson de club transfervrij heeft verruild voor Brentford. De naam van Álvarez dook afgelopen week ineens op. De 27-jarige Mexicaan gold als 'het droomtarget van Heitinga', maar zijn terugkeer is financieel niet haalbaar gebleken voor de Amsterdammers. Eind vorige week zetten Álvarez uiteindelijk zijn krabbel onder een contract bij Fenerbahçe. Daardoor moet trainer John Heitinga nu nog puzzelen op '6'.

Artikel gaat verder onder video

De voorbije competitiewedstrijden speelde Ajax al met drie verschillende spelers op de positie van controlerende middenvelder. Achtereenvolgens kregen Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Kian Fitz-Jim de kans om zich te laten zien vanaf '6'. Laatstgenoemde maakte daarbij het meeste indruk op die positie, maar hij ontbeert het juist aan fysiek.

De invulling van de middenlinie bij Ajax blijft dus onderwerp van gesprek en bij Voetbalpraat op ESPN oppert Vincent Schildkamp de naam van Ilkay Gündogan. "Weet je wat ik een prikkelende gedachte vind? Gündogan, van Manchester City. Die moet daar weg", aldus Schildkamp. "Dit is wat Ajax een aantal jaar geleden wel deed met Blind en Tadic. Ik vind het een schitterende voetballer. Daarom vond ik het een prikkelende gedachte. Ik snap dat het financieel niet haalbaar is."

“Dat model is financieel niet haalbaar op de lange termijn", reageert tafelgenoot Sjoerd Mossou op de suggestie. "Ik vind het op zich wel een prikkelende gedachte, maar dan heb je een speler nodig zoals Henderson die daar ook de romantiek van in ziet. Een beetje zoals Lewis Holtby. Het moet allemaal precies goed passen."

Kenneth Perez benoemt vervolgens dat Jordan Henderson weg is vanwege zijn hoge salaris en dat dan nu Gündoğan, die meer zou verdienen geopperd wordt. Het is nogal vreemd in de ogen van de Deense analist. Mossou reageert daar op zijn beurt weer op. "Ik snap wel het voorbeeld van Vincent. Het kan niet, maar je moet een speler hebben die er ook een beetje het gevoel bij heeft om op die leeftijd in de Eredivisie te spelen", besluit hij.