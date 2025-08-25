Live voetbal 1

Ajax-fans worden wild: ‘Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste’

Ajax-fans worden wild: ‘Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste’
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
25 augustus 2025, 21:28   Bijgewerkt: 21:55

Rayane Bounida maakt maandagavond weer eens grote indruk op de supporters van Ajax. De negentienjarige Belg zette Jong Ajax vroeg op voorsprong bij Jong FC Utrecht en deed dit op zeer fraaie wijze. De Amsterdamse fans smullen hiervan en willen graag zien dat John Heitinga hem minuten geeft in het eerste elftal.

Bounida maakte in de zomer van 2022 de overstap van Anderlecht naar Ajax en profileerde zich in Amsterdam als een van de toptalenten in de jeugdopleiding. Afgelopen seizoen mocht de jongeling zijn debuut maken in het eerste elftal, toen toenmalig trainer Francesco Farioli hem een invalbeurt gaf in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0 zege). Daar bleef het vooralsnog bij voor Bounida in Ajax 1.

De buitenspeler maakt vooral minuten voor Jong Ajax en kon ook maandag op bezoek bij Jong FC Utrecht op een basisplaats rekenen. Daar nam hij na twee minuten op schitterende wijze de openingstreffer voor zijn rekening. Na een vlugge aanval kapt Bounida zijn man op fraaie wijze uit, om de bal vervolgens in de verre hoek te krullen. “Wat een goal”, schrijft een supporter op X. Veel andere fans delen dit sentiment.

Dat Bounida tot dusver nog geen kansen heeft gehad in Ajax 1 van Heitinga, moet volgens verschillende fans zo snel mogelijk verandering in komen. “Laat hem maar gewoon meedoen in 1. Is écht iemand met techniek en een trap die je mist naar mijn idee”, stelt een supporter. “Zou dat niet wat voor Ajax zijn?”, vraagt een ander zich grappend af. “Bounida is wereldklasse”, klinkt het ook.

Jong Ajax verloor het duel uiteindelijk met 4-3. Ook de tweede Amsterdamse treffer kwam van de voet van Bounida, terwijl Ahmetcan Kaplan voor de derde goal van de beloften van Ajax zorgde.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

avatar

Ik ben er ook wel voorstander van om hem in het eerste speeltijd te geven. Hij is een groot talent en ik heb het gevoel dat hij alleen nog maar beter wordt.

Jong Utrecht - Jong Ajax

4 - 3
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
NEC
3
11
9
2
PSV
3
9
9
3
Ajax
3
4
7
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6

