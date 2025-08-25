Gullit verbijsterd door hoe Ajax en Heitinga omgaan met speler

De situatie van bij Ajax leidt tot vraagtekens aan de tafel van Rondo. De middenvelder liet na de wedstrijd tegen Heracles Almelo weten dat hij weg mag, maar zelf wil blijven. Ajax zou ‘heel gek’ zijn als het Fitz-Jim inderdaad verkoopt, stelt Khalid Boulahrouz.

John van den Brom maakte Fitz-Jim van dichtbij mee: tussen 2015 en 2019 speelde de middenvelder in de jeugdopleiding van AZ, toen Van den Brom hoofdtrainer van het eerste elftal was. Fitz-Jim, inmiddels 22 jaar, mocht in januari 2019 een keer mee op trainingskamp met het eerste elftal. “Een heel talentvolle jongen. Je kunt nog discussiëren over zijn positie. Gisteren speelde hij een beetje meer als een zes, vond ik.”

Van den Brom oppert om Fitz-Jim wat hoger op het veld te laten spelen. “Omdat hij heel veel loopvermogen heeft, maar vooral het goede moment van diepgang heel goed beheerst. Ik denk dat hij fysiek ook redelijk sterk is geworden, want ik ken hem ook nog van AZ. Toen hij vijftien was, is hij naar Ajax gegaan. Op het trainingskamp was hij heel iel, nu is het echt een kerel aan het worden. Hij kan heel goed voetballen, absoluut”, aldus Van den Brom.

'Ajax gek als Fitz-Jim verkocht wordt'

Boulahrouz laat zich ook uit over de middenvelder. “Ik denk dat Ajax heel gek is als ze Fitz-Jim verkopen. Elke keer als die jongen invalt, gebeurt er wat. Hij heeft een bepaalde dynamiek.” Fitz-Jim kreeg al complimenten van Henk Spaan na zijn optreden tegen Heracles en dat is volgens Boulahrouz terecht. “Hij kan goed voetballen. Het is gewoon een aanvallende acht. En hij is ook niet te beroerd om mee te verdedigen en om duels te spelen, want hij werkt ook keihard aan z’n fysiek. Het is gewoon een goede speler, die je de tijd moet geven.”

Gullit kijkt op van het interview dat Fitz-Jim na de wedstrijd gaf én de uitspraken die trainer John Heitinga over hem deed. Volgens de middenvelder is Ajax bereid om hem te verhuren of te verkopen. Heitinga zei echter dat Fitz-Jim mag blijven ‘als hij zo speelt’. Gullit vindt het bizar. “Het is toch raar dat je hoort dat je weg moet, terwijl de trainer nu zegt dat je mag blijven? Dat is toch niet te begrijpen? Dat is toch gek?”