Henk Spaan: Ajacied die per direct mag vertrekken is de allerbeste van het veld

Henk Spaan is zondagmiddag onder de indruk geraakt van . De middenvelder speelde volgens de columnist van Het Parool een uitstekende wedstrijd als op het middenveld. Toen hem verving, werd het volgens Spaan direct minder.

"Zodra Fitz-Jim was gewisseld verdween de samenhang uit het middenveld. De man met het gezicht van een kind had voor rust vijf onderscheppingen en over zijn hele wedstrijd 94,3 procent passes die aankwamen, een getal dat is voorbehouden aan centrale verdedigers", schrijft Spaan, die daardoor maar één conclusie kan trekken: met Fitz-Jim in de basis is Ajax beter in balans."

Opvallend genoeg gaf Fitz-Jim zondagmiddag na de gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo zelf aan dat hij mag vertrekken bij Ajax. Volgens de middenvelder is Ajax bereid om hem te verhuren of te verkopen. Als het aan Spaan ligt, gebeurt dat dus niet. Hij geeft de 23-jarige voetballer een 8 voor zijn optreden.

Daarnaast is de journalist positief over de achterhoede. Hij vond Lucas Rosa een sterke wedstrijd spelen: "Jammer voor Rosa dat hij het centraal achterin beter doet dan als back, want Sutalo is terug."