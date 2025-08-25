Live voetbal

Slot slaat handen voor het gezicht, maar wordt in minuut 100 gered door 16-jarige

Liverpool-speler Ryan Gravenberch
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
25 augustus 2025, 23:08

Arne Slot kan de ontwikkelingen in de slotfase van Newcastle United - Liverpool nauwelijks geloven. Vlak voor tijd kwam de thuisploeg met tien man langszij, nadat The Reds eerder in de wedstrijd met 0-2 voor stond. Diep in blessuretijd werd Slot gered door de zestienjarige debutant Rio Ngumoha.

Liverpool ging maandagavond op bezoek bij Newcastle United voor de tweede wedstrijd van het seizoen. De ploeg van Arne Slot had het moeilijk in de openingsfase, maar kwam tegen de verhoudingen in wel op voorsprong via Ryan Gravenberch. Direct na rust maakte Hugo Ekitike er ook nog 0-2 van. Newcastle speelde sinds vlak voor de rust met tien man, na een aanslag van Anthony Gordon op het standbeen van Virgil van Dijk.

Na bijna een uur spelen maakte Bruno Guimarães de aansluitingstreffer, waarna het tiental van Newcastle op zoek ging naar meer. Dat kreeg het in minuut 88, toen William Osula een doorgeschoten bal voorbij de uitkomende Allison Becker tikte: 2-2.

Dat Liverpool, na een 4-2 zege op Bournemouth in de openingswedstrijd, weer twee tegentreffers kreeg, baarde Arne Slot zichtbaar zorgen. Direct na de treffer van Osula was de oefenmeester van de Engelse kampioen in beeld te zien, waarbij met zijn hand peinzend over zijn hoofd wrijft.

Wat volgde waren elf minuten blessuretijd, waarin Slot besloot de zestienjarige Rio Ngumoha zijn debuut te gunnen. Dat vertrouwen betaalde de jongeling dubbel en dwars uit. In de tiende minuut van de blessuretijd krulde de buitenspeler de bal na een overstapje van Dominik Szoboszlai voorbij Nick Pope, waarmee Liverpool toch met de drie punten aan de haal ging.

infielder
220 Reacties
879 Dagen lid
1.279 Likes
infielder
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Wat een pot

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
385 Reacties
28 Dagen lid
1.305 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Geweldige wedstrijd, maar Slot lijkt het toch wel kwijt te zijn met Liverpool. Hij blijft deze mazzel niet het hele seizoen hebben. #kloppback

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Newcastle - Liverpool

2 - 3
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (17 sep. 1978)

Measurement pixel