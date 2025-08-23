Live voetbal 1

Wijnaldum reageert plots op Instagram-post ESPN: 'Laat mij er alsjeblieft buiten'

Georginio Wijnaldum
Foto: © Imago
Frank Hoekman
23 augustus 2025, 13:26

Georginio Wijnaldum laat plots van zich horen onder een Instagram-post van de Britse tak van ESPN. De zender rakelt een oude uitspraak van de Nederlander op, (ogenschijnlijk) naar aanleiding van de transfersoap rond Alexander Isak, die dolgraag de overstap van Newcastle United naar Liverpool zou maken. Wijnaldum bewandelde in de zomer van 2016 geleden exact dezelfde weg.

De toekomst van Isak houdt de gelederen in Engeland nu al wekenlang bezig. De spits heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar het Liverpool van Arne Slot en ontbreekt daardoor al sinds de start van de voorbereiding bij de selectie van Newcastle. Ook komende maandag, als The Magpies het in eigen huis uitgerekend opnemen tegen The Reds, is de voormalig Willem II'er niet van de partij.

Wijnaldum bevond zich in de zomer van 2016 in een vergelijkbare situatie als Isak nu, toen Liverpool hem wilde overnemen van Newcastle. ESPN plaatst op Instagram een foto van de Nederlandse middenvelder in het shirt van beide clubs, voorzien van het volgende citaat over zijn transfer: "Eind vorig seizoen heb ik gezegd dat ik geen vertrek zou gaan forceren. Toen Liverpool zich voor mij meldde, besloot ik dat ik hierheen wilde komen, maar ik wilde het niet forceren omdat ik waardeerde wat Newcastle en de supporters voor mij hadden gedaan." Hoewel de zender met geen woord rept over Isak, lijkt de transfersoap rond de Zweed overduidelijk de aanleiding om de quote van Wijnaldum ineens te plaatsen.

Wijnaldum, thans speler van het Saudische Al-Ettifaq, meldt zich persoonlijk in de (inmiddels uitgezette) reacties onder de post en schrijft: "Dit is iets wat ik bijna tien jaar geleden heb gezegd, voordat ik mijn transfer naar Liverpool maakte. Waarom zou je dit posten alsof het mijn mening is over de beslissing van Isak? Dit is iets tussen Isak, Newcastle en Liverpool, laat mij er alsjeblieft buiten. Bedankt", aldus Wijnaldum.

Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Slot noemt drie voorwaarden om Isak in te lijven; Liverpool voldoet er aan twee

  • do 21 augustus, 18:33
  • 21 aug. 18:33
Liverpool-trainer Arne Slot

Klap voor Slot én Koeman: Nederlander tijd uit de running

  • do 21 augustus, 16:21
  • 21 aug. 16:21
Salah: Liverpool is niet de titelfavoriet, ondanks investeringen van 340 miljoen

Salah: Liverpool is niet de titelfavoriet, ondanks investeringen van 340 miljoen

  • do 21 augustus, 12:29
  • 21 aug. 12:29
Voetbalhoofdstad
357 Reacties
25 Dagen lid
1.225 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

wijnaldum, de vergeten voetballer. Groot geworden bij PSV, daarna naar de BPL en vervolgens in de anonieme krochten van het betaald voetbal gekomen. Zijn zakken zitten wel lekker vol.

gtsb 2.0
5.830 Reacties
1.061 Dagen lid
25.231 Likes
gtsb 2.0
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad de redding van zijn carrière om voor PSV uit te komen,

Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum
Ettifaq
Team: Ettifaq
Leeftijd: 34 jaar (11 nov. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Ettifaq
34
14
2023/2024
Ettifaq
29
6
2022/2023
Roma
14
2
2022/2023
PSG
0
0

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Sunderland
1
3
3
4
Tottenham
1
3
3
5
Liverpool
1
2
3
6
Nottm Forest
1
2
3
7
Arsenal
1
1
3

