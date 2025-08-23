Wijnaldum reageert plots op Instagram-post ESPN: 'Laat mij er alsjeblieft buiten'

laat plots van zich horen onder een Instagram-post van de Britse tak van ESPN. De zender rakelt een oude uitspraak van de Nederlander op, (ogenschijnlijk) naar aanleiding van de transfersoap rond , die dolgraag de overstap van Newcastle United naar Liverpool zou maken. Wijnaldum bewandelde in de zomer van 2016 geleden exact dezelfde weg.

De toekomst van Isak houdt de gelederen in Engeland nu al wekenlang bezig. De spits heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar het Liverpool van Arne Slot en ontbreekt daardoor al sinds de start van de voorbereiding bij de selectie van Newcastle. Ook komende maandag, als The Magpies het in eigen huis uitgerekend opnemen tegen The Reds, is de voormalig Willem II'er niet van de partij.

Artikel gaat verder onder video

Wijnaldum bevond zich in de zomer van 2016 in een vergelijkbare situatie als Isak nu, toen Liverpool hem wilde overnemen van Newcastle. ESPN plaatst op Instagram een foto van de Nederlandse middenvelder in het shirt van beide clubs, voorzien van het volgende citaat over zijn transfer: "Eind vorig seizoen heb ik gezegd dat ik geen vertrek zou gaan forceren. Toen Liverpool zich voor mij meldde, besloot ik dat ik hierheen wilde komen, maar ik wilde het niet forceren omdat ik waardeerde wat Newcastle en de supporters voor mij hadden gedaan." Hoewel de zender met geen woord rept over Isak, lijkt de transfersoap rond de Zweed overduidelijk de aanleiding om de quote van Wijnaldum ineens te plaatsen.

Wijnaldum, thans speler van het Saudische Al-Ettifaq, meldt zich persoonlijk in de (inmiddels uitgezette) reacties onder de post en schrijft: "Dit is iets wat ik bijna tien jaar geleden heb gezegd, voordat ik mijn transfer naar Liverpool maakte. Waarom zou je dit posten alsof het mijn mening is over de beslissing van Isak? Dit is iets tussen Isak, Newcastle en Liverpool, laat mij er alsjeblieft buiten. Bedankt", aldus Wijnaldum.