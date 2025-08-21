Slot noemt drie voorwaarden om Isak in te lijven; Liverpool voldoet er aan twee

Arne Slot heeft in aanloop naar het Premier League-duel met Newcastle United meerdere vragen gekregen over de mogelijke komst van . De spits zou dolgraag naar Anfield komen, maar Newcastle zit hoog in de boom. Volgens Slot zijn er drie voorwaarden waar Liverpool aan moet voldoen om zijn komst af te ronden, waarvan slechts één een probleem vormt.

Liverpool was deze zomer naarstig op zoek naar een versterking voor de spitspositie. Daarvoor kwamen The Reds onder meer uit bij Isak, maar het bod van 110 miljoen pond (omgerekend 127 miljoen euro) van begin deze maand werd resoluut van tafel geveegd door Newcastle. Inmiddels weigert de spits te spelen voor de club uit het hoge noorden van Engeland en traint hij individueel. Hoewel Hugo Ekitike al voor 95 miljoen euro werd overgenomen van Eintracht Frankfurt, blijft Liverpool geïnteresseerd in Isak.

Artikel gaat verder onder video

In aanloop naar het duel met Newcastle krijgt Slot op de persconferentie logischerwijs vragen over zijn beoogde volgende aankoop. “Daar kan ik je niet veel over vertellen”, reageert Slot lachend. “En als iemand anders deze vraag ook stelt, is het antwoord hetzelfde. Ik kon de wedstrijd van vrijdag (tegen Bournemouth, 4-2 zege, red.) beïnvloeden met de spelers die ik op de bank had. Federico Chiesa kwam in het veld en scoorde, dus het zou leuker zijn om over de spelers te praten die ik tot mijn beschikking heb. Maar ik begrijp dat je het vraagt.”

De aanwezige pers laat het er echter niet bij zitten en wil een update over de transferzomer van de trainer. “Ik denk niet dat het einde van de transferperiode heel druk gaat worden, want dat zou betekenen dat ik ontevreden ben met mijn selectie. Maar ik ben wel blij met mijn selectie”, geeft Slot aan, die ook duidelijk maakt dat hij het liefst twee spelers voor elke positie heeft. “Als er een speler is waarvan we denken dat hij ons beter kan maken, kan de club hem altijd binnenhalen.” Voor Liverpool zijn er altijd drie voorwaarden voor er een transfer kan worden afgerond. “De juiste transfersom, de juiste positie en de speler moet naar ons toe willen komen”, somt Slot op. Alleen de transfersom vormt momenteel nog een obstakel bij Isak. Naar verluidt hanteert Newcastle United een vraagprijs van 150 miljoen pond (omgerekend 173 miljoen euro) voor de Zweed.