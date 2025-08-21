Live voetbal 8

Slot noemt drie voorwaarden om Isak in te lijven; Liverpool voldoet er aan twee

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
21 augustus 2025, 18:33

Arne Slot heeft in aanloop naar het Premier League-duel met Newcastle United meerdere vragen gekregen over de mogelijke komst van Alexander Isak. De spits zou dolgraag naar Anfield komen, maar Newcastle zit hoog in de boom. Volgens Slot zijn er drie voorwaarden waar Liverpool aan moet voldoen om zijn komst af te ronden, waarvan slechts één een probleem vormt.

Liverpool was deze zomer naarstig op zoek naar een versterking voor de spitspositie. Daarvoor kwamen The Reds onder meer uit bij Isak, maar het bod van 110 miljoen pond (omgerekend 127 miljoen euro) van begin deze maand werd resoluut van tafel geveegd door Newcastle. Inmiddels weigert de spits te spelen voor de club uit het hoge noorden van Engeland en traint hij individueel. Hoewel Hugo Ekitike al voor 95 miljoen euro werd overgenomen van Eintracht Frankfurt, blijft Liverpool geïnteresseerd in Isak.

Artikel gaat verder onder video

In aanloop naar het duel met Newcastle krijgt Slot op de persconferentie logischerwijs vragen over zijn beoogde volgende aankoop. “Daar kan ik je niet veel over vertellen”, reageert Slot lachend. “En als iemand anders deze vraag ook stelt, is het antwoord hetzelfde. Ik kon de wedstrijd van vrijdag (tegen Bournemouth, 4-2 zege, red.) beïnvloeden met de spelers die ik op de bank had. Federico Chiesa kwam in het veld en scoorde, dus het zou leuker zijn om over de spelers te praten die ik tot mijn beschikking heb. Maar ik begrijp dat je het vraagt.”

De aanwezige pers laat het er echter niet bij zitten en wil een update over de transferzomer van de trainer. “Ik denk niet dat het einde van de transferperiode heel druk gaat worden, want dat zou betekenen dat ik ontevreden ben met mijn selectie. Maar ik ben wel blij met mijn selectie”, geeft Slot aan, die ook duidelijk maakt dat hij het liefst twee spelers voor elke positie heeft. “Als er een speler is waarvan we denken dat hij ons beter kan maken, kan de club hem altijd binnenhalen.” Voor Liverpool zijn er altijd drie voorwaarden voor er een transfer kan worden afgerond. “De juiste transfersom, de juiste positie en de speler moet naar ons toe willen komen”, somt Slot op. Alleen de transfersom vormt momenteel nog een obstakel bij Isak. Naar verluidt hanteert Newcastle United een vraagprijs van 150 miljoen pond (omgerekend 173 miljoen euro) voor de Zweed.

➡️ Meer Liverpool nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Bassey speelt met afgezakt broekje bij Fulham

Voormalig Ajax-verdediger verontschuldigt zich voor spelen met afgezakt broekje

  • di 19 augustus, 16:17
  • 19 aug. 16:17
Marco van Basten bij Rondo van Ziggo Sport

Van Basten over bewierookte Tijjani Reijnders: ‘Geen bijzonder goede speler’

  • ma 18 augustus, 21:21
  • 18 aug. 21:21
Nederlander terug in Oranje-selectie WK 2026? ‘Goed nieuws voor Koeman’

Nederlander terug in Oranje-selectie WK 2026? ‘Goed nieuws voor Koeman’

  • ma 18 augustus, 18:47
  • 18 aug. 18:47
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Voetbalhoofdstad
339 Reacties
23 Dagen lid
1.171 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zijn principe dat hij niet over andere spelers praat is ook al overboord. De Britse pers laat geen spaan heel van hem.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
339 Reacties
23 Dagen lid
1.171 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Zijn principe dat hij niet over andere spelers praat is ook al overboord. De Britse pers laat geen spaan heel van hem.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Newcastle - Liverpool

21:00
3,45
4,20
2,02
Wordt gespeeld op 25 aug. 2025
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Arne Slot

Arne Slot
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (17 sep. 1978)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Sunderland
1
3
3
3
Tottenham
1
3
3
4
Liverpool
1
2
3
5
Nottm Forest
1
2
3
6
Arsenal
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel