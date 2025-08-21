Live voetbal

Salah: Liverpool is niet de titelfavoriet, ondanks investeringen van 340 miljoen

Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
21 augustus 2025, 12:29

Liverpool heeft deze zomer 340 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers, maar de ploeg van Arne Slot is volgens Mohamed Salah niet de titelfavoriet in de Premier League. De Egyptenaar denkt dat Arsenal een grote kans heeft om er met de landstitel vandoor te gaan.

Die uitspraak doet de sterspeler van Liverpool tegenover AFTV, een Arsenal-gerelateerd medium dat hem interviewde nadat hij de PFA Players' Player of the Year award in ontvangst nam: "Ik denk dat Arsenal een geweldig team heeft. Net als afgelopen seizoen. Arsenal maakt echt een goede kans om kampioen te worden. Sterker nog, in mijn ogen is het nu de favoriet voor de titel.

Daar geeft Salah een goede reden voor: "Dat denk ik omdat de selectie al vijf jaar bij elkaar is. Ik kan jullie alleen geen succes wensen, want ik hoop dat wij het dit seizoen gewoon nog een keer flikken", vertelt de Eygptenaar.

Bij Liverpool is deze zomer het nodige veranderd, maar is wel volop geïnvesteerd. Zo zijn er met Florian Wirtz (125 miljoen) en Hugo Ekitiké (95 miljoen) absolute topspelers naar Anfield gekomen. Er is zo'n 340 miljoen euro geïnvesteerd in het op orde brengen van de selectie en daardoor verwachten supporters maar één ding: een nieuwe landstitel.

Salah gaat daar vol voor: "Ik ben nog steeds heel hongerig, daarom heb ik ook voor twee jaar bijgetekend in Liverpool. Het is fantastisch om op dat niveau in de Premier League te mogen spelen. Bovendien heb ik met mijn leeftijd van 33 jaar het gevoel dat je het team meer kunt brengen en dat je nog steeds elke wedstrijd het verschil kan maken. Dat is iets waar ik trots op ben, omdat ik er hard voor heb gewerkt."

