UEFA negeert eigen regels na felle kritiek Salah

De UEFA heeft woensdagavond voor de Super Cup ogenschijnlijk stelling genomen in het conflict tussen Israël en Palestina. Daarmee gaat de UEFA tegen de eigen regels in, die aangeven dat ‘politieke boodschappen’ niet mogen worden uitgedragen in stadions rondom duels. Hoewel Israël en Palestina niet worden genoemd, kan het doek niet los worden gezien van de kritiek die Mohamed Salah afgelopen week uitte op de bond.

Voorafgaand aan de Super Cup in Udine tussen Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur, toonde de UEFA een groot spandoek. “Stop met het doden van kinderen, stop met het doden van burgers”, staat op het doek geschreven. Het doek werd neergelegd door negen kinderen, die als vluchtelingen vanuit conflictgebieden naar Italië zijn gekomen. Twee daarvan zijn gevlucht uit Palestina. Deze twee kinderen werden na afloop door de UEFA ook betrokken bij de prijsuitreiking, meldt The Telegraph.

Artikel gaat verder onder video

Met het doek gaat de UEFA in tegen de eigen regels. Die schrijven namelijk voor dat er geen ‘politieke boodschappen’ uitgedragen mogen worden in stadions voor, tijdens of na wedstrijden. In het verleden werden er regelmatig straffen opgelegd aan clubs als de spelers of supporters een politiek statement maakten. Naast de Palestijnse kinderen waren er ook kinderen uit Afghanistan, Irak, Nigeria en Oekraïne betrokken bij de actie.

Hoewel de UEFA geen specifieke oorlog heeft benoemd bij het statement, kan dit niet los worden gezien van de felle kritiek die Salah vorige week uitte op de bond. De UEFA plaatste een bericht op X, waarbij werd stilgestaan bij het overlijden van Suleiman Al-Obeid, ook wel de ‘Pelé van Palestina’ genoemd. Volgens de Palestijnse voetbalbond was Al-Obeid slachtoffer van een aanval van Israël, maar de UEFA liet dit deel weg uit het bericht. “Kunnen jullie ons vertellen hoe hij is gestorven, waar, en waarom?”, reageerde Salah cynisch.