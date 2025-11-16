Live voetbal 3

Lindhout geeft razendsnelle rode kaart en penalty bij Israël - Moldavië, Higler buigt zich lang over besluit

Allard Lindhout geeft een rode kaart bij Israël - Moldavië
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
16 november 2025, 21:15

Allard Lindhout heeft zondagavond een vroege rode kaart uitgedeeld in de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Israël en Moldavië. De Nederlandse scheidsrechter zag dat de Moldaviër Sergiu Perciun een doorgebroken speler neerhaalde.

Perciun werd in de achttiende minuut aangespeeld door zijn doelman en liet zich buiten de zestien verrassen door Eliel Peretz, die de bal afpakte. Daarna zag Perciun zich genoodzaakt om Peretz aan het shirt te trekken om hem tegen te houden. Die overtreding werd ingezet buiten de zestien, maar duurde volgens Lindhout voort tot binnen de lijnen. Hij wees daarom naar de strafschopstip en kende Perciun een directe rode kaart toe.

Het was echter nog twee minuten lang de vraag waar de overtreding precies werd gemaakt: binnen of buiten het strafschopgebied? Videoscheidsrechter Dennis Higler steunde uiteindelijk het besluit van Lindhout. Een penalty volgde dus: Dor Turgeman schoot raak in de linkerhoek, nadat doelman Emil Timbur nog wel een hand tegen de bal kreeg.

Veel staat er niet op het spel in de wedstrijd. Israël is al zeker van de derde plek, waardoor het WK uit zicht is. Moldavië kan alleen in theorie nog van de laatste plek in Groep I komen. Bij Israël hebben drie spelers uit de Eredivisie een basisplek: aanvoerder Eli Dasa (NEC), Stav Lemkin (FC Twente) en Oscar Gloukh (Ajax)

Israël - Moldavië

Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

