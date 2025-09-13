Arne Slot: 'Het zou belachelijk zijn als ik beweer dat hij niet bijna van Liverpool was'

Arne Slot vraagt Liverpool-fans om geduld te hebben met . De Zweedse spits, die op Deadline Day voor liefst 150 miljoen euro overkwam van Newcastle United, speelde de afgelopen vier maanden slechts achttien minuten in een officiële wedstrijd.

Isak maakte maandag zijn rentree na blessureleed, met een invalbeurt voor Zweden tegen Kosovo (2-0 nederlaag) van achttien minuten, maar Liverpool wil hem rustig brengen. “Dat is wat wij en ook de fans in gedachten moeten houden als ik hem er op een bepaald moment uithaal of hem alleen korte minuten geef”, aldus Slot. “Alles draait om de fitheid van de speler.”

De trainer spreekt daarbij zijn waardering uit voor bondscoach Jon Dahl Tomasson. “Hij krijgt een van de beste spitsen ter wereld, misschien wel de beste spits ter wereld, en moest twee heel belangrijke wedstrijden spelen. Maar hij begreep dat als hij hem twee keer negentig minuten zou laten spelen, de speler waarschijnlijk wekenlang geblesseerd zou raken. Dat is niet altijd makkelijk voor een bondscoach, maar hij keek naar het belang van de speler. Daar verdient hij een groot compliment voor. Wij zullen Alex op dezelfde manier behandelen.”

Slot toonde zich daarnaast tevreden met het binnenhalen van Isak, maar gaf ook openheid over een mislukte Deadline Day-deal. Liverpool stond op het punt om centrumverdediger Marc Guéhi over te nemen van Crystal Palace, maar zag de transfer op het laatste moment afketsen. “Het zou belachelijk zijn om te ontkennen dat we dichtbij waren", zei Slot. “Dat ligt zó duidelijk op straat dat het belachelijk zou zijn om dat te ontkennen. Dit soort dingen gebeuren in het voetbal.”

De coach bevestigde dat Guéhi een versterking zou zijn geweest. “Natuurlijk Guéhi we hem binnenhalen, want we zaten achter hem aan. Zoals ik al vaak heb gezegd: als we vinden dat we de ploeg kunnen versterken met een kans in de markt, dan twijfelen we daar nooit over. Dat hebben we geprobeerd. Het is jammer, niet alleen voor ons maar ook voor de speler denk ik. Maar hij zit bij Palace ook goed, waar hij de Community Shield en de FA Cup won met een uitstekende manager. Laten we zien wat de toekomst brengt voor hem en voor ons.”

Liverpool verdedigt dit weekend zijn foutloze Premier League-status op bezoek bij Burnley. Slot kan dan opnieuw beschikken over rechtsback Jeremie Frimpong, die deze week de training hervatte. Alleen middenvelder Curtis Jones ontbreekt zeker.