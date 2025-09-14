Slot doet Hartman één minuut voor tijd gruwelijk veel pijn

Liverpool heeft zondagmiddag ternauwernood voorkomen dat het eerste puntverlies van het seizoen werd geleden. De formatie van Arne Slot kwam door een doelpunt in de 94ste minuut van de wedstrijd tot een nipte 0-1 overwinning op bezoek bij promovendus Burnley.

Op voorhand leek het duel tegen Burnley een relatief 'makkelijk' duel voor het Liverpool van Arne Slot, vergeleken met de wedstrijden die Liverpool achter de rug heeft. Zo speelde de regerend landskampioen recent tegen Newcastle United en Arsenal. Allebei de duels werden gewonnen.

Maar zo makkelijk als Burnley op voorhand wellicht leek, was het niet. De ploeg, waarin oud-Feyenoorder Quilindschy Hartman een basisplaats had, verdedigde stug en zocht de duels op. Met 20% procent had Burnley weinig te vertellen, maar de defensief goed georganiseerde ploeg wist grote kansen van Liverpool wel te voorkomen.

Tot de allerlaatste minuut. Hannibal Mejbri kreeg de bal op de arm, waarna arbiter Michael Oliver niet anders kon dan de bal op de stip te leggen. Mohamed Salah, die een dramatische wedstrijd speelde, knalde de strafschop vervolgens kiezelhard binnen.