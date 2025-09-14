Live voetbal 11

Slot doet Hartman één minuut voor tijd gruwelijk veel pijn

Arne Slot Quilindschy Hartman
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
14 september 2025, 17:00

Liverpool heeft zondagmiddag ternauwernood voorkomen dat het eerste puntverlies van het seizoen werd geleden. De formatie van Arne Slot kwam door een doelpunt in de 94ste minuut van de wedstrijd tot een nipte 0-1 overwinning op bezoek bij promovendus Burnley.

Op voorhand leek het duel tegen Burnley een relatief 'makkelijk' duel voor het Liverpool van Arne Slot, vergeleken met de wedstrijden die Liverpool achter de rug heeft. Zo speelde de regerend landskampioen recent tegen Newcastle United en Arsenal. Allebei de duels werden gewonnen.

Maar zo makkelijk als Burnley op voorhand wellicht leek, was het niet. De ploeg, waarin oud-Feyenoorder Quilindschy Hartman een basisplaats had, verdedigde stug en zocht de duels op. Met 20% procent had Burnley weinig te vertellen, maar de defensief goed georganiseerde ploeg wist grote kansen van Liverpool wel te voorkomen.

Tot de allerlaatste minuut. Hannibal Mejbri kreeg de bal op de arm, waarna arbiter Michael Oliver niet anders kon dan de bal op de stip te leggen. Mohamed Salah, die een dramatische wedstrijd speelde, knalde de strafschop vervolgens kiezelhard binnen.

Ome Barend
367 Reacties
15 Dagen lid
431 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Net als Feyenoord 12 uit 4. Netjes hoor zeker na zo'n moeilijke zomer met alles wat bij Liverpool gebeurd is. Chelsea gister zich ook verslikt maar wat wil je als Hato in de basis staat.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
689 Reacties
47 Dagen lid
2.101 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

tsja lucky liverpool. het verval is ingezet. vorig jaar het kampioenschap van klopp. Dit seizoen gaat slot klop krijgen en zullen ze geen CL halen. veel geinvesteerd en tegenvallende resultaten. Slot zit met kerst eenzaam thuis.

Neefje Barry
5 Reacties
2 Dagen lid
2 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is toch echt een toptrainer. Slot is in staat, zoals hij wel vaker heeft laten zien, door tactische omzettingen toch een overwinning te kunnen forceren. Dat kan alleen als je basis goed staat, want dan kunnen spelers veranderingen die nodig zijn in een wedstrijd uitvoeren. Zoals Flekken al eerder in een interview aangaf, ontbreekt dit bijvoorbeeld bij een ten Hag. Die heeft geen goede basis en kan de minimale visie die hij heeft niet goed overbrengen. Slot is echt goud voor Nederland en de toekomstige bondscoach.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Burnley - Liverpool

Burnley
0 - 1
Liverpool
Vandaag gespeeld om 15:00
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (17 sep. 1978)

