Slot haalt Feyenoord aan op Liverpool-persconferentie: 'Word ik 's nachts nog weleens wakker van'

Arne Slot begint op de persconferentie van Liverpool over zijn vorige club Feyenoord. In aanloop naar de Champions League-kraker tegen Atlético Madrid (woensdag, 21.00 uur) haalt de Nederlandse trainer herinneringen op aan die laatste keer dat hij met de Rotterdammers tegenover het elftal van Diego Simeone stond.

Slot benoemt eerst een groot verschil tussen het werken in Nederland en in Engeland als het gaat om midweekse Europese wedstrijden. "Bij Feyenoord wist je dat je op de woensdag twee stappen bij moest zetten ten opzichte van zondag, tenzij je in het weekend tegen Ajax of PSV speelde. Maar als je in de Premier League speelt, dan sta je tegen een team met dezelfde kwaliteiten - of zelfs nog een beetje beter. Dit wordt een hele moeilijke wedstrijd, want Atlético doet het al zo lang zo goed onder Simeone. Ze zijn zelfs twee keer kampioen geworden in een competitie met Real Madrid en FC Barcelona en ze hebben ook nog eens twee keer de finale van de Champions League gehaald", zegt Slot.

Met Feyenoord speelde Slot in 2021 een oefenwedstrijd tegen Atlético in De Kuip, die eindigde in een 2-1 overwinning, door een late winnende goal van Naoufal Bannis. Na afloop kreeg Slot het aan de stok met Simeone, die zelfs een duw uitdeelde aan zijn collega. In 2023 troffen beide clubs elkaar opnieuw, nu in de groepsfase van de Champions League. Zowel in Madrid (3-2) als in Rotterdam (1-3) ging Feyenoord onderuit tegen het elftal van Simeone.

'Ik hield ook heel veel van mijn spelers bij Feyenoord, maar...'

Die laatste wedstrijd houdt Slot nog altijd bezig, zo zegt hij twee jaar later: "Ik word daar 's nachts nog weleens wakker van", grapt de trainer. "Misschien is dat niet waar, maar als ik denk aan Antoine Griezmann en hoe goed hij in die wedstrijd was... Volgens mij verloren we met 3-1, ik weet het niet helemaal zeker meer, maar hij was buitengewoon in die wedstrijd. Het positieve is dat ik nu spelers in mijn team heb die vergelijkbare dingen kunnen doen als Griezmann dat kan. Ik hield ook heel veel van mijn spelers bij Feyenoord, maar op dat punt in hun carrières waren ze nog niet opgewassen tegen Griezmann", aldus Slot.