Slot haalt Feyenoord aan op Liverpool-persconferentie: 'Word ik 's nachts nog weleens wakker van'

Arne Slot begint op de persconferentie van Liverpool over zijn vorige club Feyenoord. In aanloop naar de Champions League-kraker tegen Atlético Madrid (woensdag, 21.00 uur) haalt de Nederlandse trainer herinneringen op aan die laatste keer dat hij met de Rotterdammers tegenover het elftal van Diego Simeone stond.
Slot benoemt eerst een groot verschil tussen het werken in Nederland en in Engeland als het gaat om midweekse Europese wedstrijden. "Bij Feyenoord wist je dat je op de woensdag twee stappen bij moest zetten ten opzichte van zondag, tenzij je in het weekend tegen Ajax of PSV speelde. Maar als je in de Premier League speelt, dan sta je tegen een team met dezelfde kwaliteiten - of zelfs nog een beetje beter. Dit wordt een hele moeilijke wedstrijd, want Atlético doet het al zo lang zo goed onder Simeone. Ze zijn zelfs twee keer kampioen geworden in een competitie met Real Madrid en FC Barcelona en ze hebben ook nog eens twee keer de finale van de Champions League gehaald", zegt Slot.
Met Feyenoord speelde Slot in 2021 een oefenwedstrijd tegen Atlético in De Kuip, die eindigde in een 2-1 overwinning, door een late winnende goal van Naoufal Bannis. Na afloop kreeg Slot het aan de stok met Simeone, die zelfs een duw uitdeelde aan zijn collega. In 2023 troffen beide clubs elkaar opnieuw, nu in de groepsfase van de Champions League. Zowel in Madrid (3-2) als in Rotterdam (1-3) ging Feyenoord onderuit tegen het elftal van Simeone.
Die laatste wedstrijd houdt Slot nog altijd bezig, zo zegt hij twee jaar later: "Ik word daar 's nachts nog weleens wakker van", grapt de trainer. "Misschien is dat niet waar, maar als ik denk aan Antoine Griezmann en hoe goed hij in die wedstrijd was... Volgens mij verloren we met 3-1, ik weet het niet helemaal zeker meer, maar hij was buitengewoon in die wedstrijd. Het positieve is dat ik nu spelers in mijn team heb die vergelijkbare dingen kunnen doen als Griezmann dat kan. Ik hield ook heel veel van mijn spelers bij Feyenoord, maar op dat punt in hun carrières waren ze nog niet opgewassen tegen Griezmann", aldus Slot.
De gewonnen (oefen)wedstrijd was prachtig.
Feyenoord begon op te staan en liet zien waar het allemaal toe in staat was mede dankzij Slot.
Ook de uitwedstrijd in de CL tegen Atletico was een bijzondere, Feyenoord speelde zeer goed met een geweldige Hancko. Helaas was Atletico toen nog een maatje te groot met een Griezmann die het op zijn heupen had.
Vanavond natuurlijk ook Slot tegen Hancko.
De nieuwe Feyenoord legendes.. goed om te zien dat de oud Feyenoorders nog overal te zien zijn op het hoogste podium.
Paixao gisteren nipt verloren van Real Madrid na een belachelijke beslissing van de scheidsrechter.. ik dacht trouwens dat alle afdankertjes naar Marseille zouden gaan? Maar de toekomst zal het uitwijzen volgens mij komen er nog een paar leuke potjes aan.
Het waffeltje is al aardig gesnoerd na gisteravond.
Wat heeft Slot toch wel allemaal niet betekent voor Feyenoord en gaat hij nog allemaal betekenen.. deze grootheid gaat straks zoveel prijzen winnen dat hij de grootste legende wordt van het Nederlandse voetbal.
Hij weet het wel te vertellen met mooie woorden. Op dat moment in hun carrière, ik denk dat je ook kan zeggen dat sommige niet veel beter konden. Slechts een paar hadden of hebben ruimte om te verbeteren. Maar het is de kracht van Slot dat hij het maximale uit een team of speler kan halen.
Simeone, Mourinho, Klopp, van Gaal, allemaal trainers die de nodige treden boven de gehypte Slot staan. Zo'n Simeone gaat ook niet zomaar duwen, niemand doet dat, dan heb je wat gezegd, gegarandeerd. En zo'n Griezmann is natuurlijk ook een paar maten groter dan dan een Hancko. Die man heeft zoveel individuele klasse daar droomt een Hancko van.
Als je vandaag aan Hancko vraagt wie de beste trainer is met wie hij ooit gewerkt heeft zegt hij zonder twijfel Simeone. En dat is logisch en vanzelfsprekend.
