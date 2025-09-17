Live voetbal

Slot haalt Feyenoord aan op Liverpool-persconferentie: 'Word ik 's nachts nog weleens wakker van'

Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
17 september 2025, 11:39

Arne Slot begint op de persconferentie van Liverpool over zijn vorige club Feyenoord. In aanloop naar de Champions League-kraker tegen Atlético Madrid (woensdag, 21.00 uur) haalt de Nederlandse trainer herinneringen op aan die laatste keer dat hij met de Rotterdammers tegenover het elftal van Diego Simeone stond.

Slot benoemt eerst een groot verschil tussen het werken in Nederland en in Engeland als het gaat om midweekse Europese wedstrijden. "Bij Feyenoord wist je dat je op de woensdag twee stappen bij moest zetten ten opzichte van zondag, tenzij je in het weekend tegen Ajax of PSV speelde. Maar als je in de Premier League speelt, dan sta je tegen een team met dezelfde kwaliteiten - of zelfs nog een beetje beter. Dit wordt een hele moeilijke wedstrijd, want Atlético doet het al zo lang zo goed onder Simeone. Ze zijn zelfs twee keer kampioen geworden in een competitie met Real Madrid en FC Barcelona en ze hebben ook nog eens twee keer de finale van de Champions League gehaald", zegt Slot.

Met Feyenoord speelde Slot in 2021 een oefenwedstrijd tegen Atlético in De Kuip, die eindigde in een 2-1 overwinning, door een late winnende goal van Naoufal Bannis. Na afloop kreeg Slot het aan de stok met Simeone, die zelfs een duw uitdeelde aan zijn collega. In 2023 troffen beide clubs elkaar opnieuw, nu in de groepsfase van de Champions League. Zowel in Madrid (3-2) als in Rotterdam (1-3) ging Feyenoord onderuit tegen het elftal van Simeone.

'Ik hield ook heel veel van mijn spelers bij Feyenoord, maar...'

Die laatste wedstrijd houdt Slot nog altijd bezig, zo zegt hij twee jaar later: "Ik word daar 's nachts nog weleens wakker van", grapt de trainer. "Misschien is dat niet waar, maar als ik denk aan Antoine Griezmann en hoe goed hij in die wedstrijd was... Volgens mij verloren we met 3-1, ik weet het niet helemaal zeker meer, maar hij was buitengewoon in die wedstrijd. Het positieve is dat ik nu spelers in mijn team heb die vergelijkbare dingen kunnen doen als Griezmann dat kan. Ik hield ook heel veel van mijn spelers bij Feyenoord, maar op dat punt in hun carrières waren ze nog niet opgewassen tegen Griezmann", aldus Slot.

20 reacties
Ome Barend
435 Reacties
17 Dagen lid
481 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De gewonnen (oefen)wedstrijd was prachtig. Feyenoord begon op te staan en liet zien waar het allemaal toe in staat was mede dankzij Slot. Ook de uitwedstrijd in de CL tegen Atletico was een bijzondere, Feyenoord speelde zeer goed met een geweldige Hancko. Helaas was Atletico toen nog een maatje te groot met een Griezmann die het op zijn heupen had. Vanavond natuurlijk ook Slot tegen Hancko. De nieuwe Feyenoord legendes.. goed om te zien dat de oud Feyenoorders nog overal te zien zijn op het hoogste podium. Paixao gisteren nipt verloren van Real Madrid na een belachelijke beslissing van de scheidsrechter.. ik dacht trouwens dat alle afdankertjes naar Marseille zouden gaan? Maar de toekomst zal het uitwijzen volgens mij komen er nog een paar leuke potjes aan. Het waffeltje is al aardig gesnoerd na gisteravond.
Wat heeft Slot toch wel allemaal niet betekent voor Feyenoord en gaat hij nog allemaal betekenen.. deze grootheid gaat straks zoveel prijzen winnen dat hij de grootste legende wordt van het Nederlandse voetbal.
Wat heeft Slot toch wel allemaal niet betekent voor Feyenoord en gaat hij nog allemaal betekenen.. deze grootheid gaat straks zoveel prijzen winnen dat hij de grootste legende wordt van het Nederlandse voetbal.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
717 Reacties
50 Dagen lid
2.158 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Redactie, lezen jullie mee?

Ome Barend
435 Reacties
17 Dagen lid
481 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

😂Wat moet de redactie doen, medelijden hebben met iemand als jou? Haha je wordt overal uitgelachen🤣. Voetbalhoofdstad en de kater van gisteravond.. Daar zat hij dan, Voetbalhoofdstad, met zijn grote mond van de zomer nog nagalmend in zijn eigen hoofd. Wekenlang had hij iedereen verteld dat Feyenoord niks voorstelde, dat Van Persie een rookie was en dat Ajax en PSV de top 2 zouden worden. Hij zag het somber in voor Rotterdam, maar zonnig voor Eindhoven en Amsterdam. En toen kwam gisterenavond. PSV de club die volgens hem de toon zou zetten in Europa kreeg een pak slaag van 1-3. De zogenaamd ervaren Bosz stond erbij als een beginneling, en Feyenoord? Dat staat met een wedstrijd minder gewoon eerste, rustig en tevreden met de aankopen die Te Kloese regelde. Voetbalhoofdstad werd wakker met een kater, niet alleen van de uitslag maar vooral van zijn eigen woorden. Al die grote voorspellingen, al dat gesomber, het blijkt nu lachwekkend gebrabbel. Zijn "hoofdstad" blijkt meer een dorp te zijn, en hij zelf de dorpsgek op het plein. Iedereen zit klaar om te zien hoe hij vandaag weer stuntelig komt binnenstrompelen met een nieuw verhaaltje, wetende dat het morgen opnieuw om te lachen zal zijn. Want Feyenoord lacht, de Kuip juicht, en Voetbalhoofdstad? Die moet zijn kater nog even uitzitten.

jurgen😎
1.912 Reacties
1.086 Dagen lid
13.553 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Hops
310 Reacties
1.086 Dagen lid
1.046 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Hahahaha dat doe jij nooit grapjas. Je zit altijd mis

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
717 Reacties
50 Dagen lid
2.158 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

De bekende slot. Hij zit daar met angst en bibberende knieen omdat hij bang is voor Atletico. En dat terwijl hij 10x het budget heeft van Atletico. Slot is niet overtuigd van zijn eigen kwaliteiten en dat is genant om te lezen. Liverpool moet altijd winnen. Niet lowballen.

Ome Barend
435 Reacties
17 Dagen lid
481 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Wat een rancuneuze teksten.. Jij had deze woensdagmiddag wel anders voorgesteld ofniet?

jurgen😎
1.912 Reacties
1.086 Dagen lid
13.553 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJUUUUHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad ik ben werkloos ik hou van aandacht van Feyenoorders ik ben een clown die niet serieus genomen moet worden en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Hops
310 Reacties
1.086 Dagen lid
1.046 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Eerst de verhaal lezen. Je zegt zomaar weer wat .

Neefje Barry
96 Reacties
4 Dagen lid
47 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad volgens mij hangen ze bij jou heel low😂

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
488 Reacties
1.086 Dagen lid
4.844 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij weet het wel te vertellen met mooie woorden. Op dat moment in hun carrière, ik denk dat je ook kan zeggen dat sommige niet veel beter konden. Slechts een paar hadden of hebben ruimte om te verbeteren. Maar het is de kracht van Slot dat hij het maximale uit een team of speler kan halen.

Arena
751 Reacties
37 Dagen lid
2.011 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Simeone, Mourinho, Klopp, van Gaal, allemaal trainers die de nodige treden boven de gehypte Slot staan. Zo'n Simeone gaat ook niet zomaar duwen, niemand doet dat, dan heb je wat gezegd, gegarandeerd. En zo'n Griezmann is natuurlijk ook een paar maten groter dan dan een Hancko. Die man heeft zoveel individuele klasse daar droomt een Hancko van.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
717 Reacties
50 Dagen lid
2.158 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Als je vandaag aan Hancko vraagt wie de beste trainer is met wie hij ooit gewerkt heeft zegt hij zonder twijfel Simeone. En dat is logisch en vanzelfsprekend.

ERIMIR
3.580 Reacties
437 Dagen lid
38.073 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet alleen zijn tegenstanders hebben angst voor Simeone, maar ook zijn spelers. Ze gaan allemaal voor hem door het vuur, dat verwacht ik vanavond ook niet anders.

ERIMIR
3.580 Reacties
437 Dagen lid
38.073 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Slot krijgt nog steeds nachtmerries van Simeone en doet het nu al in zijn broek. Kan me goed voorstellen na welke schades hij bij hem aangericht had. Misschien vanavond toch maar luiers gebruiken.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
717 Reacties
50 Dagen lid
2.158 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

haha, kijken of blessuretijd hem weer gaat helpen. Zo zonde voor Liverpool. Hebben ze tijden een geweldige manager als Klopp gehad. En pakken ze ook de titel vorig seizoen dankzij alles wat klopp heeft gedaan en dan krijg je te maken met slot. Armoede troef daar in liverpool momenteel.

Ome Barend
435 Reacties
17 Dagen lid
481 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad Kijk jongens hij ziet het somber in.. Dat geeft hoop voor Liverpool.

Hops
310 Reacties
1.086 Dagen lid
1.046 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Allemaal jaloezie keer op keer heb je weer mis

Neefje Barry
96 Reacties
4 Dagen lid
47 Likes
Neefje Barry
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ERIMIR wilde zeggen: hij mag ze dan vast wel van jou lenen. Maar jij hebt ze natuurlijk allemaal zelf nodig om de week door te komen 😂

Kenneth Vd Kieboom
8 Reacties
671 Dagen lid
27 Likes
Kenneth Vd Kieboom
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Je jaloezie richting Feyenoord en Slot neemt een beschamende vorm aan. Richt jij je nou maar op die puinhoop in Aboude-Noord, waar de sfeer bagger is, het team is bagger, de trainer is bagger en de supporters zijn bagger.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Liverpool - Atlético

Liverpool
21:00
Atlético Madrid
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Arne Slot

Arne Slot
Liverpool
Team: Liverpool
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (17 sep. 1978)

