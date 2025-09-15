Slot zorgt voor verbazing in Engeland en wordt vergeleken met Sir Alex Ferguson

Het Liverpool van Arne Slot wist zondag bij Burnley (0-1) voor de vierde keer dit seizoen in de slotfase de zege te pakken, waardoor de Engelse kampioen nog altijd foutloos is. De Britse pers staat versteld van het geluk van de Nederlander en vergelijkt hem met de legendarische Sir Alex Ferguson.

Nadat Liverpool in de eerste drie duels in minuut 88, 100 en 83 de zege had gepakt, sloeg het ook tegen Burnley weer heel laat toe. Een rake strafschop van Mohamed Salah in minuut 95 zorgde ervoor dat de ploeg van Slot de drie punten mee naar huis nam. “Vergeet Fergie Time, het is nu Arne Time”, kopt de BBC, verwijzend naar de vele late treffers die Manchester United maakte onder Ferguson. “Het Liverpool van Slot herhaalt de kunstjes van Ferguson terwijl het meedogenloos op zeges en prijzen jaagt.”

Van This Is Anfield krijgt Slot een 7 voor het duel met Burnley. “Slot zal teleurgesteld zijn in de prestatie van Liverpool, maar desondanks wist zijn team wel een manier te vinden om te winnen. Dat komt door de winnaarsmentaliteit”, klinkt het op het fanmedium. “Zijn beslissing Alexander Isak niet op te nemen in de wedstrijdselectie leek averechts te werken, maar de wissel van Kerkez is bewonderenswaardig.” De Hongaar werd na 38 minuten vervangen door Andy Robertson. “Dat laat zijn genadeloze kant zien.”

The Mirror ziet dat Liverpool, ondanks de koppositie, nog niet weet te overtuigen dit seizoen en somt de minuten op waarin in de vier competitieduels de voorsprong werd gepakt. “Liverpool speelt dit seizoen niet het beste voetbal, maar ze krijgen het uiteindelijk voor elkaar de zege te pakken. Net aan”, klinkt het. “The Reds hadden hier misschien meer geluk dan in de andere zeges, maar de drie punten zijn nu net zo belangrijk als aan het einde van het seizoen.”