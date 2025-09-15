Live voetbal

Slot zorgt voor verbazing in Engeland en wordt vergeleken met Sir Alex Ferguson

Liverpool-trainer Arne Slot
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
15 september 2025, 08:28

Het Liverpool van Arne Slot wist zondag bij Burnley (0-1) voor de vierde keer dit seizoen in de slotfase de zege te pakken, waardoor de Engelse kampioen nog altijd foutloos is. De Britse pers staat versteld van het geluk van de Nederlander en vergelijkt hem met de legendarische Sir Alex Ferguson.

Nadat Liverpool in de eerste drie duels in minuut 88, 100 en 83 de zege had gepakt, sloeg het ook tegen Burnley weer heel laat toe. Een rake strafschop van Mohamed Salah in minuut 95 zorgde ervoor dat de ploeg van Slot de drie punten mee naar huis nam. “Vergeet Fergie Time, het is nu Arne Time”, kopt de BBC, verwijzend naar de vele late treffers die Manchester United maakte onder Ferguson. “Het Liverpool van Slot herhaalt de kunstjes van Ferguson terwijl het meedogenloos op zeges en prijzen jaagt.”

Van This Is Anfield krijgt Slot een 7 voor het duel met Burnley. “Slot zal teleurgesteld zijn in de prestatie van Liverpool, maar desondanks wist zijn team wel een manier te vinden om te winnen. Dat komt door de winnaarsmentaliteit”, klinkt het op het fanmedium. “Zijn beslissing Alexander Isak niet op te nemen in de wedstrijdselectie leek averechts te werken, maar de wissel van Kerkez is bewonderenswaardig.” De Hongaar werd na 38 minuten vervangen door Andy Robertson. “Dat laat zijn genadeloze kant zien.”

The Mirror ziet dat Liverpool, ondanks de koppositie, nog niet weet te overtuigen dit seizoen en somt de minuten op waarin in de vier competitieduels de voorsprong werd gepakt. “Liverpool speelt dit seizoen niet het beste voetbal, maar ze krijgen het uiteindelijk voor elkaar de zege te pakken. Net aan”, klinkt het. “The Reds hadden hier misschien meer geluk dan in de andere zeges, maar de drie punten zijn nu net zo belangrijk als aan het einde van het seizoen.”

Jorrel Hato in het shirt van Chelsea

Engelse pers zegt precies hetzelfde over basisdebuut van Jorrel Hato

Virgil van Dijk van Liverpool

Van Dijk direct na Burnley - Liverpool naar de kant voor belangrijk telefoontje

Arne Slot Quilindschy Hartman

Slot doet Hartman één minuut voor tijd gruwelijk veel pijn

Neefje Barry
23 Reacties
2 Dagen lid
8 Likes
Neefje Barry
avatar

Alleen legendes worden vergeleken met legendes. Wat een topper is het toch. Hij is tactisch zo sterk, dat hij zelfs in het laatste restant van een wedstrijd met tactische aanpassingen doelpunten weet te forceren. Het 'geluk' wordt dus afgedwongen door Slot, iets dat erg knap is. Deze man is ongekend en de toekomstige bondscoach van Nederland. Zou me niks verbazen als het hem zelfs gaat lukken om met Oranje een prijs te pakken!

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
695 Reacties
48 Dagen lid
2.115 Likes
Voetbalhoofdstad
avatar

De Engelse media zien het goed, slot heeft alleen maar geluk. Maar dat houdt een keer op. En dan zit hij met kerst gewoon thuis. Andere clubs maken een veel betere indruk.

Hops
280 Reacties
1.084 Dagen lid
1.033 Likes
Hops
avatar

@Voetbalhoofdstad

. Ach jankerd heb je ook weer wat gevonden gewoon jaloers is een super trainer

Arena
692 Reacties
35 Dagen lid
1.903 Likes
Arena
avatar

Als je vier keer in de slotfase de winst pakt heb je dus de rest van de wedstrijd niet goed gespeeld. Misschien moeten ze het daar eens over hebben dan deze gladnek de hemel in te wauwelen.

ERIMIR
3.547 Reacties
434 Dagen lid
37.971 Likes
ERIMIR
avatar

Slot doet het tot nu toe goed, dat mag ook wel met al die honderden miljoenen nieuwe investeringen. Maar het geluk is met de dommen zegt het spreekwoord. We zullen de komende tijd zien of dat voor hem ook van toepassing is.

