Engelse pers komt superlatieven tekort voor uitblinkende Gravenberch

Ryan Gravenberch viert zijn Liverpool-treffer met Mohamed Salah
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
20 september 2025, 17:04

Ryan Gravenberch heeft een verpletterende indruk achtergelaten in de Merseyside Derby tussen Liverpool en Everton. Aan de hand van de Oranje-international wist de ploeg van trainer Arne Slot de burenruzie met The Toffees met 2-1 te winnen. De Engelse pers is dan ook lovend over de 23-jarige middenvelder.

Gravenberch is onder het bewind van Slot volledig opgeleefd bij Liverpool en de middenvelder stipte zijn vorm tegen Everton nog maar eens aan. Al na tien minuten schoot de oud-Ajacied op schitterende wijze raak voor The Reds. Na een pass van Mohamed Salah nam Gravenberch de bal uit de stuit in een keer op de schoen en schoot hij raak in de verre hoek. Met een fraaie steekbal verzorgde de 1,90 meter lange rechtspoot ook no een assist op Hugo Ekitike.

De Engelse media is onder de indruk van Gravenberch, zo ontvangt hij van de Daily Express een 9 voor zijn prestatie op het veld. "Zijn openingsgoal getuigde van een ongelooflijke techniek om de halve volley te raken en hem op de een of andere manier in dezelfde richting te haken, waardoor Pickford geen kans had om zijn poging te redden, nadat hij vanuit het middenveld naar voren was gestormd", klinkt het. "Gravenberch was niet tevreden met één doelpunt en vond Ekitike met een perfecte steekpass, waarna de Fransman zijn eerste doelpunt in de Merseyside-derby scoorde. Een werkelijk dominante prestatie."

Ook This is Anfield beoordeelt Gravenberch met een 9 en ziet de middenvelder als de man van de wedstrijd. "Gravenberch is dit seizoen in uitstekende vorm en dit was zijn meest memorabele optreden van het seizoen tot nu toe", schrijft het fanmedium. "De Nederlander schoot met een perfecte halve volley langs Jordan Pickford en opende daarmee de score, waarna hij Ekitike assisteerde bij het tweede doelpunt van Liverpool. Het was een genot om naar hem te kijken en hij is momenteel een van de beste middenvelders ter wereld."

De Liverpool Echo is iets minder scheutig qua cijfer, maar deelt met een 8 nog altijd een zeer ruime voldoende uit. "Uitstekende eerste afwerking bij de openingstreffer en nauwkeurige pass om de tweede te creëren. Na de rust werd het moeilijker toen Liverpool sterk terugviel, maar hij bleef een grote invloed uitoefenen", valt er te lezen. GOAL gaf eveneens een 8 aan Gravenberch. "De Nederlander scoorde al vroeg in het seizoen een prachtig doelpunt met een geweldige eerste balaanraking en gaf vervolgens een goed gedoseerde pass aan Ekitike, waardoor de stand op 2-0 kwam. Zijn verdedigende werk achterin was belangrijk en zijn aanvallende bijdragen waren uitstekend."

descheids
43 Reacties
2 Dagen lid
76 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Gravenberch, de godenzoon gevierd in de premier league. Samen met Gakpo draagt hij Liverpool als oud spelers van de top2. Samen zorgen zij dat het succes van klopp ook dit seizoen verder uitgebouwd wordt.

Ome Barend
473 Reacties
21 Dagen lid
508 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids huh maar Liverpool was toch niks? En gaat alleen maar verliezen?

Pietjanhendrik
344 Reacties
60 Dagen lid
317 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Ome Barend wat is ie weer consistent hè hhahaha

boyke
997 Reacties
895 Dagen lid
5.855 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids En dat zegt de man die alles beter weet van de top 2 o nee de top 3 De a-sociale voetbalkenner Voetbalhoofdstad O nee hij heeft zijn naam veranderd in deScheids die al heel slecht bekend stonden en doet nu die naam eer aan dat heeft hij zelf niet eens in de gaten. Zo slecht de scheids zijn zo slecht is hij ook.

Arena
779 Reacties
40 Dagen lid
2.008 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Enkele van je eigen vriendjes hier zijn net zo asociaal, dus zeur niet.

Ome Barend
473 Reacties
21 Dagen lid
508 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Liverpool heeft met Arne Slot goud in handen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

