Engelse pers komt superlatieven tekort voor uitblinkende Gravenberch

heeft een verpletterende indruk achtergelaten in de Merseyside Derby tussen Liverpool en Everton. Aan de hand van de Oranje-international wist de ploeg van trainer Arne Slot de burenruzie met The Toffees met 2-1 te winnen. De Engelse pers is dan ook lovend over de 23-jarige middenvelder.

Gravenberch is onder het bewind van Slot volledig opgeleefd bij Liverpool en de middenvelder stipte zijn vorm tegen Everton nog maar eens aan. Al na tien minuten schoot de oud-Ajacied op schitterende wijze raak voor The Reds. Na een pass van Mohamed Salah nam Gravenberch de bal uit de stuit in een keer op de schoen en schoot hij raak in de verre hoek. Met een fraaie steekbal verzorgde de 1,90 meter lange rechtspoot ook no een assist op Hugo Ekitike.

De Engelse media is onder de indruk van Gravenberch, zo ontvangt hij van de Daily Express een 9 voor zijn prestatie op het veld. "Zijn openingsgoal getuigde van een ongelooflijke techniek om de halve volley te raken en hem op de een of andere manier in dezelfde richting te haken, waardoor Pickford geen kans had om zijn poging te redden, nadat hij vanuit het middenveld naar voren was gestormd", klinkt het. "Gravenberch was niet tevreden met één doelpunt en vond Ekitike met een perfecte steekpass, waarna de Fransman zijn eerste doelpunt in de Merseyside-derby scoorde. Een werkelijk dominante prestatie."

Ook This is Anfield beoordeelt Gravenberch met een 9 en ziet de middenvelder als de man van de wedstrijd. "Gravenberch is dit seizoen in uitstekende vorm en dit was zijn meest memorabele optreden van het seizoen tot nu toe", schrijft het fanmedium. "De Nederlander schoot met een perfecte halve volley langs Jordan Pickford en opende daarmee de score, waarna hij Ekitike assisteerde bij het tweede doelpunt van Liverpool. Het was een genot om naar hem te kijken en hij is momenteel een van de beste middenvelders ter wereld."

De Liverpool Echo is iets minder scheutig qua cijfer, maar deelt met een 8 nog altijd een zeer ruime voldoende uit. "Uitstekende eerste afwerking bij de openingstreffer en nauwkeurige pass om de tweede te creëren. Na de rust werd het moeilijker toen Liverpool sterk terugviel, maar hij bleef een grote invloed uitoefenen", valt er te lezen. GOAL gaf eveneens een 8 aan Gravenberch. "De Nederlander scoorde al vroeg in het seizoen een prachtig doelpunt met een geweldige eerste balaanraking en gaf vervolgens een goed gedoseerde pass aan Ekitike, waardoor de stand op 2-0 kwam. Zijn verdedigende werk achterin was belangrijk en zijn aanvallende bijdragen waren uitstekend."