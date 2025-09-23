'Aston Villa grijpt keihard in na horrorstart: ontslag op staande voet'

Aston Villa grijpt na een dramatische start van het seizoen keihard in, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Europa League-deelnemer neemt volgens de Italiaanse transferjournalist per direct afscheid van de man die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de selectie van trainer Unai Emery: technisch directeur Monchi.

Na vijf speelronden wacht Aston Villa, dat vorig seizoen knap als zesde eindigde, nog op de eerste overwinning in de Premier League. De ploeg van Emery speelde gelijk tegen Newcastle United (0-0), Everton (0-0) en Sunderland (1-1) en ging tussendoor ten onder tegen Brentford (1-0) en Crystal Palace (0-3). Tussentijds was datzelfde Brentford in de derde ronde van de EFL-Cup na strafschoppen te sterk voor Aston Villa, dat dus vroegtijdig uit het tweede Engelse bekertoernooi werd gewipt.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de informatie van Romano moet er na de dramatische start van het seizoen een kop rollen en is de 57-jarige Monchi de ongelukkige. De Spanjaard, voluit Ramón Rodríguez Verdejo geheten, is sinds 1 juli 2023 als directeur profvoetbal verbonden aan Aston Villa en in die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor het transferbeleid. "Monchi vertrekt met onmiddellijke ingang, het besluit is genomen", meldt Romano.

Voor zijn tijd bij Aston Villa maakte Monchi naam bij Sevilla, waar hij in twee periodes (2000-2017 en 2019-2023) als sportief directeur fungeerde. De Andalusische club won in de Monchi-jaren maar liefst vijf keer de Europa League én twee keer de voorloper van die prijs, de UEFA Cup. Tussen 2017 en 2019 werkte Monchi in diezelfde functie voor AS Roma. Bij Aston Villa staan met Ian Maatsen (foto), Lamare Bogarde, Donyell Malen en Marco Bizot vier Nederlanders onder contract, die allemaal door Monchi naar Birmingham werden gehaald.