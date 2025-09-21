Britse pers deelt dezelfde mening over Matthijs de Ligt

heeft zaterdag indruk gemaakt op de Britse pers. De mandekker stond in de basis bij Manchester United, dat in eigen huis met 2-1 wist te winnen van Chelsea. Op Old Trafford speelde De Ligt een goede wedstrijd.

Manchester Evening News beoordeelt het optreden van De Ligt tegen Chelsea met een 7. “Hij profiteerde optimaal van de rode kaart van Sánchez door zich continu op de helft van de tegenstander te melden en bij te dragen aan de aanval. Daarnaast was hij defensief dominant”, klinkt het.

Van The Express krijgt de mandekker zelfs een 8 voor het duel met Chelsea. “Hij deed zijn verdedigende taken naar behoren. Ook zette hij veel aanvallen op vanaf diep op het veld, omdat hij veel hoger speelde dan normaal. Een sterke wedstrijd op beide fronten”, omschrijft de krant het optreden van de Nederlander.

Dat De Ligt een sterke wedstrijd speelde, wordt ook beaamd door voetbalverslaggever Henry Winter, die op X met een ‘waarderingspost’ komt. “Fouten bij Juventus en blessures bij Bayern München vertraagden zijn carrière”, blikt de journalist terug op de vorige clubs van de verdediger. “Dit seizoen laat hij zijn kwaliteiten zien, zijn Ajax-kwaliteiten: zijn fysieke aanwezigheid en leiderschap, tackelen, onderscheppen, uitverdedigen en passen. Weer een geweldige wedstrijd.”