Zeer verrassend nieuws over Tyrell Malacia bij Manchester United

maakt weer deel uit van de Premier League-selectie van Manchester United. De Nederlandse linksback werd eerder dit seizoen samen met Marcus Rashford, Antony, Jadon Sancho en Alejandro Garnacho uit de selectie gezet, maar omdat een transfer uitbleef, is hij in genade aangenomen.

Rashford (FC Barcelona), Antony (Real Betis), Sancho (Aston Villa) en Garnacho (Chelsea) vertrokken in de afgelopen transferperiode allemaal naar een andere club. United hoopte met die verkopen extra transferbudget te creëren. De club slaagde er echter niet in om Malacia van de hand te doen: een huurtransfer naar Elche ketste af en een overstap naar het Turkse Eyupspor zag hij zelf niet zitten.

Hoewel in enkele landen de transfermarkt nog open is, lijkt een vertrek van Malacia onwaarschijnlijk. United heeft hem daarom officieel teruggezet in de selectie. In theorie zou de 26-jarige verdediger zondag in de Manchester Derby tegen City alweer inzetbaar zijn.

Veel uitzicht op speeltijd heeft Malacia echter niet. Bij PSV – waar hij een matige indruk maakte -kwam hij vorig seizoen nauwelijks aan bod en ook bij United staan meerdere spelers boven hem in de pikorde. Diogo Dalot, Patrick Dorgu, Luke Shaw en zomeraanwinst Diego León zijn allemaal opties op de linksbackpositie.