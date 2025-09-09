Live voetbal 1

Andries Noppert stond in de belangstelling van Manchester United

Andries Noppert stond na het WK in Qatar van 2022 zelfs in de belangstelling van Manchester United. Dat meldt de goed ingevoerde journalist Sander de Vries in de podcast Omroep Abe van de Leeuwarder Courant.

Na zijn uitstekende optredens voor het Nederlands elftal in Qatar, kregen FC Kopenhagen, Ajax én Manchester United de doelman in het vizier. Het leek voor Noppert dan ook op late leeftijd het begin van een grootse carrière. Maar dat liep anders, want inmiddels is Noppert tweede keeper bij SC Heerenveen.

"Met de kennis van nu is dat eigenlijk ongelooflijk dat dit soort clubs naar hem hebben geïnformeerd", zegt De Vries in de podcast Omroep Abe: "Heerenveen vroeg na het WK ook acht tot negen miljoen, daar zullen ze nu wel spijt van hebben", voegt tafelgast Henrico Drost toe.

Drost, die Noppert nog kent van hun gezamenlijke periode bij NAC, kijkt met lede ogen aan hoe moeilijk Noppert het momenteel heeft in Friesland. Sinds een week is de doelman uit Joure geen eerste keeper meer in het Abe Lenstra Stadion.

"Andries is echt een mooie kerel. Dit gun je hem zeker niet. Ik vind het sneu om te zien. Als het publiek op een gegeven moment cynisch wordt, dan is het klaar", zegt Drost. Die cynische geluiden klinken inmiddels in het Abe Lenstra Stadion, waardoor trainer Robin Veldman Bernt Klaverboer zijn plek onder de lat overneemt.

