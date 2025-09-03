Andries Noppert is basisplek kwijt, verrassende vervanger

is zijn plek onder de lat bij sc Heerenveen kwijtgeraakt. Trainer Robin Veldman kiest ervoor om in de komende Eredivisie-duels met Bernt Klaverboer te starten. Daarmee krijgt de negentienjarige doelman uit Katlijk de voorkeur boven de WK-international van 2022.

Tijdens een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles stond Klaverboer woensdag in de basis en niet Noppert, een signaal dat al vooruitliep op het besluit van de technische staf. "We gaan Andries vervangen”, bevestigt Veldman tegenover de Leeuwarder Courant. "Dat is een ingrijpende keuze, maar wel eentje die we moesten maken. Voor Andries was dit natuurlijk een vervelende mededeling. Maar hij pakte het zeer professioneel op. Hij zei dat hij onze keuze respecteerde.”

Noppert kende sinds zijn doorbraak bij Oranje een grillige periode. Waar hij tijdens het WK in Qatar nog uitblonk, volgden in Friesland wisselvallige optredens en enkele pijnlijke fouten. Vooral zijn optreden in de Eredivisie-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-2) van het afgelopen weekend werd hem zwaar aangerekend. Het vertrouwen in de sluitpost wankelde, mede doordat iedere tegentreffer breed werd uitgemeten.

Volgens Veldman speelt dat ook mee. "Ik denk dat Andries, aan de hand van zijn eigen evaluatie, ook een vraagteken achter zijn prestaties kan zetten. Er is veel op hem afgekomen. Met cynisme rondom zijn wedstrijden en met een deel van onze supporters dat hem zaterdag uitfloot. Het is niet makkelijk voor hem. Ik vind dat we ook aandacht voor het menselijke verhaal moeten hebben."

Klaverboer grijpt zijn kans

De keuze valt nu op Klaverboer, die zich in de voorbereiding al nadrukkelijk liet zien. Hij krijgt verrassend genoeg de voorkeur boven Nordin Bakker. Volgens de Leeuwarder Courant was het eigenlijk de bedoeling dat Bakker zou keepen in het oefenduel, maar is de keuze toch gevallen op Klaverboer. Zijn meevoetballende kwaliteiten geven Heerenveen bovendien meer mogelijkheden in de opbouw.

"Bernt en Nordin zijn nagenoeg even goed als het gaat om ballen tegenhouden. Bernt legt echter ook ballen over 60 à 70 meter makkelijk weg en geeft ons meer comfort in de opbouw. En ja, dat gaat weleens mis, zoals bij de tegentreffer van Go Ahead Eagles. Maar over het algemeen geeft Bernt ons in balbezit een plus”, aldus Veldman.

Voor Klaverboer is het een bekroning van jaren in de jeugdopleiding. "Ik heb hier vanuit de jeugd jaren naartoe gewerkt. Ik heb ook een lekkere voorbereiding gedraaid. Dat ik nu de kans krijg? Ja, dat is heel mooi. Tegelijk voelt het een beetje vreemd, ook richting Andries. Hij is gewoon een heel fijne collega. Het hoort bij topsport, dat weten we beiden, maar voor hem is dit besluit klote.”