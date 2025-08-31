Heerenveen neemt opvallend besluit over Noppert: 'Als club vinden we...'

was zaterdagavond niet beschikbaar voor de media, nadat de doelman met sc Heerenveen in extremis een zege op Go Ahead Eagles door de vingers zag glippen. De Friese club hield de boomlange doelman, die geen vlekkeloze start van het seizoen beleeft, bewust voor de camera's weg. "Als club vinden we het goed dat er even rust is rondom hem", sprak trainer Robin Veldman na afloop van het 2-2 gelijkspel.

Waar Noppert onder de vorige trainer Robin van Persie nog was veroordeeld tot een rol op het tweede plan, is hij onder Veldman wél eerste keus in Heerenveen. Met slechts twee punten uit de eerste vier speelronden is de Friese club dit seizoen niet goed uit de startblokken gekomen. Twee weken geleden, op bezoek bij FC Groningen, mocht Noppert zich de gelijkmaker persoonlijk aanrekenen. De keeper verkeek zich op een - op het oog houdbare - zwabberbal van Brynjólfur Willumsson. De IJslander tekende daarna in blessuretijd ook nog voor de 2-1 in Gronings voordeel, al kon Noppert dáár niets aan doen. Zaterdagavond leek Heerenveen dan toch de eerste overwinning van het seizoen te gaan grijpen. Na een vroege 0-1 achterstand knokte de ploeg van Veldman zich tegen Go Ahead terug naar een 2-1 voorsprong, maar wéér ging het in de blessuretijd mis. Noppert bracht nog wel knap redding op een schot van Victor Edvardsen, dat door de keeper tegen de lat werd getikt, maar was vervolgens niet op zijn plek toen Finn Stokkers uit de rebound de gelijkmaker binnen werkte: 2-2.

Artikel gaat verder onder video

Noppert kon verder niet terugkijken op erg een geslaagde avond. De doelman zat meermaals mis bij hoge ballen en ook zijn passes kwamen lang niet altijd aan bij een medespeler. Dat gaf Veldman na afloop ook grif toe: "Het is geen bijzondere opmerking als ik zeg dat hij er onzeker uitzag. Hoge ballen die op de grond vallen, aanvallende momenten dat-ie moet komen: daarin was dit het minste wat hij tot nu toe heeft gedaan", wordt de coach geciteerd door Voetbal International. Met de van Almere City overgekomen Nordin Bakker én de talentvolle Bernt Klaverboer achter de hand zou Veldman mogelijk een keeperswissel kunnen gaan doorvoeren. Dat sluit de trainer zelf op voorhand niet uit: "We gaan dit intern goed bespreken Het is nu kort na de wedstrijd, ik zit meer te koken van die laatste goal dat ik aan het nadenken ben over onze keepers. Maar het is niet zo dat we dit als een item voorbij laten komen, want we evalueren iedere wedstrijd. Dat ik wil dat de keeper zekerheid van achteruit uitstraalt, is natuurlijk duidelijk."

Hoe de keeper er zélf over denkt weten we niet, omdat Heerenveen besloot hem zaterdagavond niet beschikbaar te stellen voor interviews. "Als club vinden we het goed dat er even rust is rondom hem.. Op andere momenten hebben we hem vaak genoeg voor de camera gehad, nu is even besloten dat anderen de club mogen vertegenwoordigen naar de media", aldus Veldman.