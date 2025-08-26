Doffe dreun voor sc Heerenveen: club loopt tonnen mis door geklapte transfer

De transfer van naar VfL Wolfsburg gaat tóch niet door, meldt Voetbal International. De deal tussen de Duitse club van trainer Paul Simonis en Coventry City is 'op de details' geklapt, zo klinkt het. Dat is een forse tegenvaller voor sc Heerenveen, dat recht heeft op een doorverkooppercentage.

Heerenveen verkocht de inmiddels 24-jarige Van Ewijk in de zomer van 2023 voor zo'n 4,5 miljoen euro aan Coventry. Bij de transfer werd een doorverkooppercentage van tien procent over de toekomstige winst die de Engelse club op de geboren Amsterdammer maakt overeengekomen. Een transfer van Van Ewijk leek er een dezer dagen ook te komen, want het was een kwestie van details voor de overgang van de verdediger naar VfL Wolfsburg

Enkele uren later blijkt niets minder waar: de deal is geklapt. "Op de details is de deal uiteindelijk in het water gevallen", klinkt het. Daarmee gaat er een ontzettend dikke streep door de transfer van Van Ewijk naar VfL Wolsfburg. De Duitse club zou naar verluidt zo'n tien miljoen euro betalen voor de rechtsback. In Wolfsburg zou Van Ewijk herenigd worden met Simonis. Het tweetal werkte namelijk samen bij sc Heerenveen.

Niet alleen voor Van Ewijk is de geklapte transfer een teleurstelling, ook bij sc Heerenveen zal er flink gebaald worden. De Friezen hebben recht op een doorverkooppercentage van de toekomstige transferwinst en dat zou in het geval van sc Heerenveen dus gaan om zo'n 550.000 euro. "De fraaie financiële meevaller in het Abe Lenstra Stadion gaat voorlopig dus niet door", aldus VI.

Van Ewijk heeft nog een contract tot medio 2027 bij Coventry City en staat inmiddels op 103 officiële wedstrijden voor The Sky Blues. In de eerste drie speelronden van het nieuwe seizoen in de Championship was hij goed voor drie assists.