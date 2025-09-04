'Noppert krijgt basisplaats bij Heerenveen weer terug'

gaat zijn basisplaats bij sc Heerenveen wel weer terugkrijgen. Dat is althans de stellige overtuiging die donderdag wordt uitgesproken in de AD Voetbalpodcast.

Noppert is allerminst gelukkig begonnen aan het nieuwe Eredivisieseizoen. In de uitwedstrijd bij FC Groningen (2-1 verlies) verkeek hij zich bijvoorbeeld op een zwabberbal van Brynjólfur Willumsson, wat resulteerde in de 1-1. Ook afgelopen weekend, tegen Go Ahead Eagles (2-2), zag de boomlange doelman er allerminst zeker uit op tal van momenten. Dat Heerenveen-trainer Robin Veldman woensdag wereldkundig maakte dat Noppert zijn basisplek voorlopig kwijt is aan de talentvolle Bernt Klaverboer (19), kwam dan ook niet geheel uit de lucht vallen.

In de podcast van het Algemeen Dagblad komt het passeren van Noppert donderdag aan bod. Verslaggever Maarten Wijffels blijft even stil als host Etienne Verhoeff het onderwerp ter sprake brengt, maar zegt dan: "Oh, maar die krijgt hij wel weer terug." Wijffels betoogt: "Noppert is een verhaal van vallen en opstaan. Kijk: als hij bij een iets betere club zat, dan zou het een film zijn. Hij is natuurlijk een filmpersonage geworden."

Wijffels schetst zelf het scenario: "Man keept op WK en kijkt Lionel Messi in de ogen bij penaltyreeks. Man moet invallen bij Quick Boys voor de beker in de mist en schrikt van Milan Zonneveld. Man terug bij Heerenveen, hij zou naar Turkije gaan geloof ik, maar dat ging niet door. Man zwemt met zijn kinderen bij Van der Valk, want 'daar is het lekker rustig', zei hij na het WK. Het is gewoon een leuke kerel, het zou wel een filmpersonage waard zijn", besluit Wijffels.