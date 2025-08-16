Live voetbal 2

Hugo Borst: 'Krankzinnig hoe een carrière kan verlopen, het is over met hem!'

Hugo Borst
Foto: © ESPN
Dominic Mostert
16 augustus 2025, 22:52   Bijgewerkt: 22:57

Hugo Borst leeft mee met Andries Noppert. De analist van ESPN zag Noppert zaterdagavond in de fout gaan bij FC Groningen – sc Heerenveen en voorspelt dat de 31-jarige keeper zijn basisplek spoedig kwijt is. De carrière van de Heerenveen-doelman is ‘eigenlijk over’, zegt Borst.

Het Eredivisie-seizoen is pas net begonnen, maar er waren al de nodige keepersfouten te zien. “Ik vind het altijd tragisch”, zegt Borst bij De Eretribune op ESPN. “Vorige week Drommel, en vandaag zie je Wellenreuther falen. En Noppert heeft er nogal wat op zijn naam.”

Noppert verkeek zich op een afstandsschot van Brynjólfur Willumsson. “Het wil maar niet lukken”, merkt Borst op. “De man heeft op een WK gespeeld, daar maakte hij een goede indruk. Krankzinnig hoe een loopbaan kan verlopen, want het is eigenlijk over met hem.”

Drie jaar geleden was Noppert ‘de beste van Nederland’ en was een transfer naar het buitenland denkbaar. “Het was eigenlijk wachten op wie hem zou oppakken. Nu staat hij in het doel en we weten al wie hem gaat opvolgen: Nordin Bakker. Die staat er over twee weken in, dat zou mij niet verbazen.''

Ook Kees Kwakman leeft mee met Noppert. “We hebben het helaas vaker van hem gezien. Je ziet dat de bal een beetje naar beneden daalt. Maar het is vooral de houding die hij heeft: hij staat niet klaar om een dwarrelende bal goed te verwerken. Hij staat met z’n benen heel ver uit elkaar.” Volgens Borst zag Noppert eruit als een ‘giraffe die van een braenmstruik een lekker vruchtje wil plukken’. “Het ziet er heel raar uit.”

