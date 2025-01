Noppert goudeerlijk na pijnlijke invalbeurt in Katwijk: 'Ik moet me schamen'

verschijnt donderdagavond balend voor de camera's van ESPN. De boomlange doelman kwam in het bekerduel bij Quick Boys tien minuten voor tijd binnen de lijnen als vervanger van Mickey van der Hart, maar met de vijfvoudig Oranje-international onder de lat verspeelde de ploeg van Robin van Persie een 1-2 voorsprong en werden de Friezen uiteindelijk uitgeschakeld door de tweede divisionist uit Katwijk (3-2).

Van der Hart was niet geblesseerd of iets dergelijks, het inbrengen van Noppert was een tactische zet van Van Persie. "Dit was op voorhand heus wel besproken, iets dat kan gebeuren. Een hele verrassing is het niet, moet ik zeggen", zegt Noppert. Het idee was dat de Fries met zijn lengte meer geschikt is om een tegenstander die met lange ballen iets probeert te forceren te bestrijden.

De invalbeurt pakte echter niet uit zoals de bedoeling was. Noppert is goudeerlijk: "Ik heb het niet goed gedaan, dan kom je op een moment dat cruciaal is en hen weer vleugels geeft. Dan moet je je echt schamen en dat doe ik ook", doelt de keeper op de gelijkmaker die in de 88ste minuut viel. Noppert kwam zijn doel uit en raakte zijn tegenstander lichtjes, waarna de bal op de stip ging en Milan Zonneveld de strafschop benutte. "Ik schaam me sowieso. Op het moment dacht ik niet dat het een penalty was, zeker niet, maar ik heb het nog niet gezien", zegt Noppert. Bij het terugzien van de beelden zegt de keeper: "Volgens mij raak ik eerst de bal."

In de noodzakelijke verlenging ging het alsnog mis voor Heerenveen. Diep in blessuretijd van de eerste helft van de bijgetelde tijd kwam de sluitpost uit op een voorzet, maar invaller Levi van Duijn was de Noppert voor en knikte de beslissende 3-2 tegen de touwen. "Er komt een hele moeilijke bal tussen, dan wil je eigenlijk een beetje proberen in de weg te lopen maar komt hij ervoor. Dan heb je dat ook nog", zegt Noppert over de winnende goal. De uitschakeling komt behoorlijk aan bij de keeper: "Je ligt uit de beker, in mijn optiek is dat echt onacceptabel. Ook van mezelf, zeker, voorop zelfs", zegt Noppert. Een gebrek aan wedstrijdritme wil hij niet aanvoeren als reden voor zijn optreden: "Dan gaan we zoeken naar excuses, ik vind dat dat als tweede komt. Je moet eerst naar jezelf kijken. Het is heel simpel, iedereen zal het zeggen: als je erin komt moet je jezelf laten zien. Die kans krijg je, als je het dan niet laat zien dan is het klaar. Zo werkt het. Het is een grote mannenwereld, je kan zeggen dat ik heel lang geen wedstrijden heb gespeeld maar ik zie dat niet als excuus. Het had gewoon beter gemoeten."

Andries Noppert steekt de hand in eigen boezem:



"In mijn optiek is dit echt onacceptabel." — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2025

