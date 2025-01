Robin van Persie lijkt onbedoeld onderdeel te worden van 'unieke, historische stunt'

staat in de serieuze belangstelling van het Argentijnse San Lorenzo, zo is donderdag bevestigd door de Leeuwarder Courant na berichtgeving uit Argentinië. Mocht San Lorenzo zich melden bij SC Heerenveen, is de verwachting dat de Friese club mee wil werken aan een vertrek van Noppert. Aanleiding voor het mogelijke vertrek van Noppert is zijn hoge salaris, zijn slechte relatie met Robin van Persie en de beslissingen van de hoofdtrainer.

Woensdag werd via Zuid-Amerikaanse media bekend dat San Lorenzo interesse zou hebben in Noppert. Die berichtgeving is donderdag bevestigd door de Leeuwarder Courant. Daarin wordt geschreven dat Heerenveen graag een nieuwe keeper wil toevoegen aan de selectie, maar daarvoor eerst verlost moet worden van Noppert. De goalie is de absolute grootverdiener in het Abe Lenstra Stadion.

Algemeen directeur Ferry de Haan gaf woensdag aan nog niets gehoord te hebben van San Lorenzo, maar het is voor de Friezen te hopen dat er spoedig een oplossing gevonden kan worden voor Noppert. De doelman heeft geen goede relatie met Robin van Persie en verloor recent opnieuw zijn basisplaats. Zijn perspectief op speeltijd in Friesland lijkt daarmee volledig verdwenen.

De Leeuwarder Courant verwacht dat Heerenveen meewerkt aan een transfer van Noppert, mocht San Lorenzo zich daadwerkelijk concreet melden: "Gezien het sportieve perspectief plus het forse salaris, ligt het in de lijn der verwachting dat Heerenveen zich bereidwillig opstelt bij een transfer van Noppert. Mocht Noppert daadwerkelijk verkassen naar San Lorenzo, dan is dat een unieke transfer in de Nederlandse voetbalgeschiedenis", klinkt het: "Nooit eerder speelde een Nederlandse voetballer namelijk in Argentinië."

