Heerenveen reageert direct op opvallende Noppert-geruchten

is in gesprek met San Lorenzo over een winterse transfer, zo melden verschillende media vanuit Zuid-Amerika. Het zou naar verluidt gaan om een huurdeal met de boomlange reservedoelman van sc Heerenveen.

Onder meer César Luis Merlo, een grote transferjournalist uit Argentinië en de Argentijnse tak van ESPN, speculeren woensdagavond over een huurdeal tussen Noppert en San Lorenzo, dat al heeft geïnformeerd bij Heerenveen. De Friezen staan open voor een huurdeal, aangezien Noppert het in het Abe Lenstra Stadion moet doen met een reserverol. Daarnaast beschikt de voormalig doelman van Oranje over een riant salaris.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax en Feyenoord spraken afgelopen zomer met dezelfde speler

Volgens de eerste geluiden zou het gaan om een huurdeal. Het is nog niet bekend wat voor constructie er in gedachten is. Noppert ligt nog tot medio 2027 vast bij Heerenveen. Afgelopen zomer was de Toren van Joure nog dicht bij een overstap naar Ajax, maar die deal ketste af omdat Jay Gorter de omgekeerde weg niet wilde bewandelen.

LEES OOK: 'SC Heerenveen nadert akkoord met Bulgaars international, zestal mag vertrekken uit Friesland'

In Friesland heeft Noppert weinig zicht op speeltijd. Het is geen geheim dat Robin van Persie de voorkeur geeft aan Mickey van der Hart. Halverwege de eerste seizoenshelft kreeg Noppert een aantal wedstrijden de kans, maar kon hij zich dankzij enkele ketsers niet onderscheiden.

Update 20.52 uur: Heerenveen komt met snelle reactie en 'weet van niks'

SC Heerenveen is nog niet benaderd door San Lorenzo, zo weet Voetbal International. Ferry de Haan laat tegenover het medium weten dat de Friezen nog niks hebben vernomen uit Argentinië. "Maar wie weet wat nog gaat komen", schrijft VI.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hartman weet wanneer hij weer in wedstrijdselectie Feyenoord zit

Quilindschy Hartman richt zijn vizier op een mooie wedstrijd voor zijn rentree bij Feyenoord.