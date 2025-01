'SC Heerenveen nadert akkoord met Bulgaars international, zestal mag vertrekken uit Friesland'

SC Heerenveen wil zich in de winterse transferperiode gaan versterken met de Bulgaarse verdediger . Dat meldt de Leeuwarder Courant. De 22-jarige centrale verdediger moet in Friesland de vervanger worden van de langdurig geblesseerde Pawel Bochniewicz. Daarnaast wil de club in de winter afscheid nemen van een zestal spelers, waaronder doelman .

Bochniewicz was dit seizoen een vaste waarde in de basiself van Van Persie, maar liep in de slotfase van het treffen met de RKC Waalwijk (29 november 2024) een blessure op. Naar verwachting staat de Poolse verdediger meerdere maanden buitenspel. Met Nikolai Hopland en Sam Kersten hebben de Friezen nog maar twee centrale verdedigers met ervaring in de Eredivisie. Daarom is het aantrekken van een extra centrale verdediger 'topprioriteit' voor de Friezen.

De Leeuwarder Courant verwacht dat de transfer van Petrov rondkomt, al moet sc Heerenveen nog wel tot een akkoord komen met zijn club CSKA Sofia. De Bulgaarse club verlangt naar verluidt een transfersom van 'enkele tonnen'. Petrov is vijfvoudig international voor Bulgarije en is ook interessant voor sc Heerenveen omdat hij ook als linkback uit de voeten kan. Deze positie is eveneens dun bezet in de ploeg van trainer Robin van Persie.

Drukke transferperiode voor sc Heerenveen

De Friese club staat een drukke transferwindow te wachten, want naast het aantrekken van Petrov zoekt de club ook naarstig naar een rechtsback en een spits. Ook staat Heerenveen een heuse exodus te wachten: zes spelers mogen vertrekken bij de huidige nummer elf van de Eredivisie. Het gaat om Andries Noppert, Denzel Hall, Hussein Ali, Ché Nunnely, Daniel Karlsbakk en Simon Olsson. Laatstgenoemde staat in de belangstelling van het Zweedse Djurgardens.

